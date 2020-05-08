Врач напомнил о часто забываемом пути заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал о часто забываемом способе распространения коронавирусной инфекции.

Эксперт пояснил, что COVID-19 можно заразиться и через волосы. Чтобы избежать опасности, вирусолог рекомендует носить головной убор. При этом, по его словам, на волосах вирус может держаться вплоть до трех суток.

«Может (попадать на волосы). Может держаться, конечно, сутки, двое, трое. <...> Поэтому рекомендуют носить головные уборы. На волосах же держится, а головной убор вы снимаете, когда приходите домой», - сказал Альтштейн в интервью Пятому каналу.

Медик напомнил, что россиянам следует носить маски на улице, а в малолюдных местах они могут ограничиться социальной дистанцией в несколько метров.

Кроме того, вирусолог подчеркнул, что угроза коронавирусной инфекции сохраняется не только в больших городах. Вне крупных населенных пунктов также есть места, где людей много, от чего существует вероятность заражения.

Ранее Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться дома – через еду или воду, в таком случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции.

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