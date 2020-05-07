Из Токио вылетел вывозной рейс с 260 россиянами

Из токийского аэропорта Ханэда по маршруту Токио – Владивосток – Санкт-Петербург – Москва вылетел чартерный рейс «Аэрофлота» примерно с 260 российскими гражданами на борту, которые из-за пандемии коронавируса дольше ожидаемого находились на территории Японии.

Регистрация проходила фактически в пустом зале вылетов, помощь россиянам при регистрации оказывала группа сотрудников посольства России в Токио, передает РИА «Новости».

Вылетевшие – в основном туристы и те, кто приезжал навестить своих родственников, проживающих в Японии.

Валерия и Николай из Ярославля задержались в Токио на 37 дней. Последнюю неделю они воспользовались бесплатной услугой одного из отелей, которые предоставляют жилье иностранцам, не имеющим возможности вылететь из Японии.

«Нам предоставили на неделю номер в токийском отеле бесплатно, а до этого мы снимали жилье сами», – сказала РИА Новости Валерия.

Еще одна пассажирка Ирина из Москвы рассказала, что прилетала к дочери в Японию и задержалась здесь на целый месяц.

Это уже пятый вывозной рейс, которые организован для отправки россиян домой из Японии в условиях мер по предотвращению распространения инфекции коронавируса.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне назвали дату и время следующего вывозного рейса из Нью-Йорка в Москву.

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