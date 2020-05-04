Правительство признало инвалидность до 18 лет у больных ретинобластомой детей

Российское правительство приняло постановление о признании инвалидности до 18 лет у детей со злокачественным новообразованием глаза после операций по удалению глазного яблока.

«Детей заставляли для получения инвалидности проходить кучу экспертиз и каждый год подтверждать потом свой статус инвалида. Владимир Владимирович резко отреагировал тогда на этот беспредел. И дал поручение правительству РФ внести соответствующие изменения в закон. 30 апреля 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление», – заявил юрист Шота Горгадзе, слова которого приводятся на сайте Совета при президенте по правам человека.

По его словам, «теперь никаких экспертиз не нужно. Теперь инвалидность будет устанавливаться сразу и до 18-летия».

Напомним, соответствующий вопрос поднимался на встрече президента Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека в декабре. По результатам заседания главой государства было дано поручение до конца апреля 2020 года разработать ряд нормативных актов для защиты прав детей и внесения заболевания ретинобластома в перечень заболеваний, по которым инвалидность устанавливается без дополнительных экспертиз.