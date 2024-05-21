Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.10 комментариев
Группировка «Днепр» нанесла поражение трем бригадам ВСУ
В последние сутки подразделения группировки «Днепр» поразили формирования трех украинских бригад в двух регионах, сообщило Минобороны.
Группировка поразила живую силу и технику 37-й бригады морской пехоты, 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Веселого (Херсонская область) Работино и Малой Токмачки (Запорожская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.
ВСУ потеряли до 105 человек, две американские гаубицы М777, гаубицу 2А36 «Гиацинт-Б» и машину БМ-21 РСЗО «Град».
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили за сутки скопления живой силы и военной техники ВСУ в 95 районах.
Средства ПВО за сутки уничтожили 45 украинских дронов, две оперативно-тактические ракеты ATACMS, восемь французских крылатых ракет SCALP-EG, пять французских управляемых авиабомб Hammer, четыре противорадиолокационные ракеты HARM, восемь снарядов HIMARS и «Ольха».
С начала проведения СВО уничтожен 601 самолет, 274 вертолета, 24 464 дрона, 523 ЗРК, 16 114 танков и других бронемашин, 1306 машин РСЗО, 9717 орудий полевой артиллерии и минометов.