Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Американский кинорежиссер и актер Квентин Тарантино назвал лучшим фильмом десятилетия творение Дэвида Финчера «Социальная сеть» об истории создания Facebook.

«Он – номер один, потому что он лучший, вот и все. У него просто нет конкурентов», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на журнал Premiere.

Второе место Тарантино отдал фильму «Дюнкерк» Криса Нолана об эвакуации нескольких сотен тысяч солдат, попавших в окружение немецкой армии в начале Второй мировой войны.

Отметим, «Социальную сеть» счел «действительно обидным» бизнесмен и создатель соцсети Марк Цукерберг.

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