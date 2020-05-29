Названы меры безопасности в офисах, которые могут сохранить для борьбы с COVID

Международная организация труда (МОТ) назвала меры безопасности, которые могут сохраниться для предотвращения распространения коронавируса на рабочих местах в ближайшие месяцы.

По словам директора бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольги Кулаевой, при возобновлении работы после эпидемии может быть сохранено требование входить в лифт по одному, сохранять расстояние не менее двух метров между сотрудниками, сменять периоды работы сотрудников в офисе и из дома, чтобы они не пересекались в одном помещении, передает «Российская газета».

Также возможно разграничение маршрутов передвижения внутри здания: по одному коридору люди входят в помещение, а выходят по другому.

«Если говорить о том, что будет в ближайшие полгода, то, думаю, все это еще будет в силе», – заявила Кулаева.

Она обратила внимание на необходимость усилить в этот период инспекции труда и обеспечить меры социальной защиты работников.

По словам директора бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии, «совокупные рабочего времени в мировой экономике составили 10,7%».

«Если говорить более понятным языком, это эквивалент 305 млн полноценных рабочих ставок, то есть полного рабочего времени 305 млн работников при 48-часовой рабочей неделе», – пояснила она.

При этом Кулаева подчеркнула, что это не означает потери работы для всех 305 млн человек: некоторые из них действительно потеряют рабочие места, а кто-то уйдет на неполную ставку, но сохранит работу.

«Наши оценки говорят, что это худший кризис в послевоенный период», – добавила она.

Наиболее пострадавшими от ситуации с коронавирусом отраслями экономики являются «промышленность, естественно, гостиничный бизнес, общественное питание и то, что мы называем сектором деловых услуг». По словам Кулаевой, в мире на эти отрасли приходятся 54% всех работодателей.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что снижение ВВП России за четыре месяца 2020 года составило 1,9%.