Главврач Проценко объяснил низкий уровень летальности от COVID-19 в Москве

В Москве удалось добиться глобального снижения летальности благодаря предпринимаемым мерам, направленным на предупреждение распространения коронавируса, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По данным департамента здравоохранения Москвы, летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% до 2,8%, что ниже, чем в Нью-Йорке (10%) и Лондоне (23%).

«Если вы помните, Москва начала готовиться к появлению COVID заблаговременно. Это были и медицинские патрули в аэропортах, это было перепрофилирование больниц, это были специальные обучающие программы для врачей. Я думаю, что во многом этот комплекс мероприятий и позволил нам добиться глобального снижения летальности», – ответил Проценко на вопрос РИА «Новости» о низком уровне летальности в Москве.

По словам главврача, умершие с диагнозом коронавирус проходят обязательное патологоанатомическое исследование, это позволяет детально разобраться в реальных причинах смерти пациента. Специалисты должны определить, умер пациент от COVID-19 или с COVID.

«У нас были и есть пациенты с нетравматическими кровоизлияниями в головной мозг больших объемов, при этом причиной повреждения центральной нервной системы являются не тромбы и тромбозы, а кровоизлияния, и у пациентов с группой риска развития кровоизлияний совершенно очевидно, что небольшое по объему поражение легочной ткани и запредельное поражение головного мозга позволяет причиной смерти назвать не COVID, а именно нетравматическое кровоизлияние», – пояснил Проценко.

Он отметил, что на многие проблемы удалось посмотреть под другим углом, проанализировав данные после вскрытия, например, на проблему тромбоза у пациентов с коронавирусом. Врач уточнил, что стандартные подходы, стандартные дозировки лекарств по профилактике образования тромбов оказались недостаточными, и данные исследований позволили перейти с дозировок профилактических на лечебные.

«Это привело к потрясающим результатам, к уменьшению частоты фатальных тромбозов и тромбоэмболии легочных артерий, которые являлись причиной смерти пациентов с коронавирусом», – заявил Проценко.

Ранее сообщалось, что в статистике за апрель число умерших из-за коронавируса в Москве может быть скорректировано по новой методике с 639 до 1 тыс. 561. При этом согласно методике ВОЗ смертность в Москве оказалась одной из самых низких.