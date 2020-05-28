Британия возглавила мировой рейтинг смертности от коронавируса

В Великобритании наблюдается самый высокий уровень смертности среди 19 государств, которые обнародуют схожую статистику, сообщили СМИ.

Как сообщает Financial Times, на основе изучения подобных данных, после 20 марта этого года в Соединенном Королевстве отмечено на 59 тыс. 537 смертей больше, чем в среднем представлено в ежегодной статистике, что «указывает на то, что вирус прямо или косвенно стал причиной смерти 891 человека на 1 млн человек», передает ТАСС.

По данным авторов статьи, на данном этапе пандемии это самый высокий уровень смертности, чем в любой другой стране, публикующей всесторонние качественные данные, в том числе США, Италии, Испании и Бельгии. По увеличению числа смертей в сравнении со средним уровнем смертности Британия также опережает все остальные европейские страны, уступая по этому показателю в мире только США.

В других странах, таких как Китай, Бразилия и Россия, которые также сильно пострадали от пандемии коронавируса, «уровень смертности намного ниже, чем в Великобритании».

Данные свидетельствуют о том, что важным фактором в данном случае «стали сроки введения карантина», указывается в публикации. В Германии и Норвегии ограничительные меры были введены на начальном этапе массового распространения коронавируса, британское же правительство в этом случае выжидало дольше.

По словам доцента кафедры биостатистики в Университете Флориды Натали Дин, некоторым странам, в том числе Италии, «не повезло в том отношении», что они первыми подверглись удару коронавируса, но это позволило другим государствам, таким как Великобритания, извлечь из этого уроки. Эксперт выразила удивление задержкой мер по борьбе с коронавирусом в Соединенном Королевстве, дискуссиями о выжидании во время происходящего в Италии. Что касается Лондона, где был отмечен резкий рост распространения коронавируса, то очевидно, что «более раннее вмешательство [властей в плане принятия мер] способствовало бы спасению жизней», полагает она.

По последним данным минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 267 тыс., а число летальных исходов приблизилось к 37,5 тыс.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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