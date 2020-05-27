СК попросил арестовать тренера по ММА по делу об убийстве директора ТЦ

Следствие ходатайствует об аресте тренера по ММА Владимира Осии и еще четверых подозреваемых по делу об убийстве директора торгового центра в Подмосковье, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Врадий сообщила, что «следствие ходатайствует об аресте всех пятерых подозреваемых», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что российский тренер по смешанным единоборствам (ММА) Владимир Осия задержан по подозрению в организации убийства.

Также были задержаны пятеро подозреваемых мужчин в возрасте от 32 до 44 лет, следователи устанавливают роли каждого из них. Обвинение фигурантам еще не предъявлено.

Осия является заслуженным тренером России, мастером спорта по боевому самбо. В течение десяти лет он был наставником чемпиона России по смешанным единоборствам Магомеда Исмаилова. Также воспитанниками Осии являются спортсмены Анатолий Малыхин, Армен Гулян и Али Абдулхаликов.

В 2019 году национальная сборная по ММА под руководством Осии выиграла чемпионат мира.

В июне 2019 года в поселке Поварово неизвестный не менее трех раз выстрелил из пистолета в 60-летнего директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья Николая Леонова, он скончался на месте.

Позже была задержана 56-летняя супруга директора ТЦ, которую заподозрили в причастности к совершению преступления.