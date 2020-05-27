РФБ решила не определять чемпиона России

Исполкомом Российской федерации баскетбола (РФБ) принято решение не определять чемпиона России, так как нет критериев, по которым это было бы возможно сделать, заявил глава РФБ Андрей Кириленко.

«Вся ситуация с пандемией, с досрочным окончанием чемпионатов, с неравным количеством игр очень неопределенная была. Мы не могли принять решение, не обсудив предварительно этот вопрос со всеми. Единая лига ВТБ дала нам свою классификацию без определения чемпиона, после чего мы обратились в министерство спорта, получили четкий ответ. Сегодня исполкомом РФБ утверждена классификация, в которой чемпион не определен, так как нет критерия, по которому мы можем определить этого чемпиона. Отмечу, что у мужчин чемпион не определен ни в одном из дивизионов чемпионата России», – передает РИА «Новости» слова Кириленко.

Напомним, 17 марта РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ прекратили матчи до 10 апреля.