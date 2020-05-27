Всем москвичам дали возможность с 27 мая бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу

Москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу в 30 поликлиниках столицы, сообщила заммэра российской столицы Анастасия Ракова.

Ракова заявила, что с 27 мая «по поручению мэра Москвы все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции – иммуноглобулина M и иммуноглобулина G», передает ТАСС.

«Результаты теста показываюсь, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, переболел, и, соответственно, у него начинает вырабатываться иммунитет. Болеет ли он на сегодняшний день, в том числе и в бессимптомной форме, или человек никогда вообще не сталкивался с коронавирусной инфекцией. Для этого мы на базе 30 московских поликлиник открыли точки забора крови», – добавила она.

Ежедневно клиники готовы брать до 5 тыс. проб.

«Все это стало возможно после того, как в течение двух недель за счет того, что мы формировали выборки для популяционного иммунитета, мы отработали организационную схему, логистику доставки и обучили наших врачей. Мы приглашаем всех желающих принять участие в этом бесплатном тестировании», – сказала Ракова.

Записаться на бесплатный тест можно только дистанционно. Результаты жители Москвы увидят в электронной медкарте через три дня после сдачи анализа.

«Предварительно запись открывается на 14 дней вперед. Москвич может записаться в ближайшую к месту его (проживания) поликлинику, в созданную для этого точку. Результаты анализа будут доступны каждому в течение трех дней в его электронной медкарте. Более того, результаты будут снабжены необходимыми комментариями, которые досконально будут объяснять, если результаты отличаются от нормы, какие действия необходимо предпринимать», – рассказала Ракова.

Ранее сообщалось, что антитела к коронавирусу нашли у каждого восьмого прошедшего тест жителя Москвы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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