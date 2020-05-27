Грузия не намерена идти на уступки России по ДОН

Грузия не намерена идти по Договору об открытом небе (ДОН) на уступки России, которая накануне заявила, что готова допустить мониторинговые полеты в 10-километровой зоне у границ Южной Осетии и Абхазии в рамках данного договора только если Грузия вернется к исполнению ДОН, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В заявлении МИД Грузии в среду позицию России назвали «циничной», отметив, что Россия «пытается использовать это техническое соглашение в собственных политических целях».

Как отмечает МИД Грузии, «с 2010 года Россия систематически нарушает ДОН, политизирует его, безрезультатно пытаясь использовать договор как инструмент легитимации незаконной оккупации оккупированных регионов Грузии» – Абхазии и Южной Осетии.

В Тбилиси напомнили, что именно в связи с этим в 2012 году Грузия приостановила имплементацию ДОН по отношению к России.

«Это решение остается в силе», – заявил МИД Грузии.

В МИД России накануне подчеркнули, что Россия признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. По Договору наблюдательные полеты проводятся не ближе чем в 10 км от границы государства, не являющегося участником ДОН.

«При этом вся территория Грузии недоступна для российских миссий открытого неба, равно как и многонациональных миссий с российским участием. Тем самым Грузия нарушает ключевые положения ДОН о том, что Договор предназначен для проведения наблюдательных полетов государствами-участниками над территориями других государств-участников, и что каждое государство-участник обязано принимать наблюдательные полеты над своей территорией», – отмечает МИД.

«К сожалению, до настоящего времени деструктивная позиция Тбилиси не изменилась. В результате Россия была вынуждена отказать в наблюдательном полете в 10-километровых зонах в ходе совместной миссии Швеции, Германии, США над нашей территорией в апреле 2019 года», – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Россия готова допустить в 10-километровые зоны миссии наблюдения, но при условии ответственных действий Грузии.