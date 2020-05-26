Накопительные пенсии россиян в 2020 году вырастут на 9,13%

Накопительные пенсии россиян в текущем году повысят на 9,13%, перерасчет, который коснется 80 тыс. человек, сделают с 1 августа, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.

«Накопительные пенсии россиян в этом году будут повышены на 9,13%. Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%). Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тысяч человек», – говорится в сообщении на сайте ПФР.

Повышение также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком. Такую пенсию сейчас получают 32 тысячи пенсионеров. С августа она будет повышена на 7,99%.

В ПФР отметили, что расходы на проведение перерасчета выплат составят 1,87 млрд рублей, из которых 1,53 млрд рублей пойдет на повышение накопительных пенсий и 343 млн рублей – на повышение выплат участников программы софинансирования пенсии.

Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии – 1 705 рублей в месяц, уточнили в ПФР, добавив, что оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста, женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет, или раньше этого возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.

В декабре прошлого года сообщалось, что депутаты Госдумы приняли правительственный законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на один год, до 2022 года включительно.