Обозначен срок возобновления работы ресторанов в Москве

Рестораны в Москве нужно открывать после возобновления работы непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы понимаем, что, снимая ограничения с точки зрения режима самоизоляции, нужно открывать и сферу услуг, и общепит. Мы внимательно изучим этот вопрос вместе с Роспотребнадзором и решение примем. С точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это все же стоит [делать] чуть позже, чем открывать сферу услуг и непродовольственные магазины», – приводит его слова ТАСС.



При этом власти столицы обсуждают возможность поэтапного возвращения к работе точек торговли непродовольственными товарами и объектов сферы услуг.

«В случае, когда промышленность функционирует, а непродовольственная торговля – нет, производство существенно ограничено. Промышленности невыгодно выпускать продукцию, а затем хранить ее на складе - не хватает оборотных средств. В этой связи сейчас обсуждается возможность поэтапного возвращения к работе торговли. Следующая на очереди – сфера бытовых услуг, где занято наибольшее количество малых предприятий», – пояснил Ефимов.



Он также отметил важность непродовольственной торговли для экономике, так как в ней занято большое количество людей и которая является очень важным «элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя». Заммэра добавил, что Москва не ставит перед собой задачу максимально сдерживать открытие предприятий.



«Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает. Мы как город зависим от полноты и эффективности работы предприятий столицы, и мы заинтересованы, чтобы все работали с минимумом ограничений. Но есть и другая сторона - распространение вируса. У нас была возможность проанализировать опыт других стран до того, как мы сами столкнулись с аналогичной ситуацией, и мы понимаем, что если бы не были введены ограничения, то болезнь распространялась совершенно другими темпами, и последствия были бы иными», – добавил Ефимов.



При этом, по его словам Мамсштабы экономических потерь бюджета столицы из-за введенных на фоне коронавируса ограничений можно будет оценить только в июле.

«Одна из важных доходных статей бюджета Москвы - это налог на прибыль организаций. Согласно налоговому законодательству, у нас авансовая система платежей, то есть, сейчас, в мае, с учетом нерабочих дней, город получает аванс по налогам за второй квартал, который предприятия платят на основании итогов первого квартала. Первый квартал был по всем показателям очень удачным, поэтому те платежи, которые мы получаем, не показательны. А вот в июле мы будем получать авансовые платежи за третий квартал - по результатам работы во втором квартале. И тогда мы увидим реальный объем выпадающих сейчас доходов», – сказал он.

Хаммера уточнил, что в Москве принято три антикризисных пакета по поддержке бизнеса, и пока принятие четвертого не предполагается. «Надо понять, как работают уже принятые меры и каков эффект от них. Так что в ближайшем будущем можно говорить скорее о корректировке имеющихся инструментов помощи бизнесу», – сказал он, отметив, что это может быть расширение перечня наиболее пострадавших сфер.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах дальнейшего поэтапного смягчения ограничений из-за постепенного улучшения ситуации с коронавирусом.