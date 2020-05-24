Глазьев оценил возможность консенсуса по единым рынкам нефти и газа в ЕАЭС

Колебания цен на энергоносители ускорят переговоры по общим рынкам нефти и газа в Евразийском экономическом союзе, которые должны быть созданы к 1 января 2025 года, заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

«Если говорить об общих рынках нефти и газа, то существует концепция, которая официально принята, по ней ведется работа и она, несомненно, будет завершена в установленные сроки», – приводит слова Глазьева ТАСС.

Он также выразил уверенность, что наблюдающиеся на мировых рынках сильные колебания цен на энергоносители ускорят достижение договоренностей между странами ЕАЭС.

«Поскольку в ситуации нестабильных рынков чем быстрее государства между собой договорятся, тем быстрее они обеспечат стабильность на энергетическом рынке, что очень важно для всех отраслей промышленности», – отметил представитель ЕЭК в эфире телеканала «Беларусь-1».

Глазьев сообщил, что сейчас при разработке стратегических направлений до 2025 года предусматриваются меры по формированию «биржевых механизмов торговли нефтью, нефтепродуктами, металлом, зерном не только в национальных валютах, но и с евразийскими механизмами ценообразования».

«Нам нужна стабильность, мы должны сами планировать условия ценообразования и не зависеть от резких колебаний мирового рынка», – подчеркнул Глазьев.

По его словам, необходимо в рамках ЕАЭС добиться такого регулирования, «чтобы ценообразование на энергоносители способствовало экономическому росту нашего союза в целом». При этом, уточнил Глазьев, «2024 год объявлен по этому вопросу в качестве рубежного (единые рынки нефти и газа планируется создать к 1 января 2025 года)».

«Я уверен, что мы за пределы этого года не выйдем. Может быть, нам удастся раньше добиться консенсуса по этим непростым вопросам», – предположил министр ЕЭК.

Напомним, 19 мая президент России Владимир Путин предложил принять Стратегию развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без пункта по газу, продолжив обсуждение этого вопроса по линии экспертов и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). При этом российский лидер назвал условие, при котором может быть введен единый тариф на транспортировку газа в ЕАЭС. В апреле премьер России Михаил Мишустин заявлял, что ЕАЭС созрел для того, чтобы выйти на более высокий уровень интеграции.

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