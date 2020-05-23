Эксперт: На севере России Архангельск исторически был экономическим и культурным центром

Архангельская область и Ненецкий автономный округ (НАО) столетиями жили как единый регион и в случае их объединения появится субъект РФ, который включит в себя всю европейскую часть арктической зоны страны, сказал газете ВЗГЛЯД директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

«Архангельск – точка освоения Арктики. Так исторически сложилось, что на севере России именно Архангельская губерния была центром экономической, культурной и научной жизни. И сейчас, если посмотреть на карту, можно увидеть, что новый регион, который планируется создать за счет объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа, будет распространяться от Кольского полуострова до полуострова Ямал и включит в себя всю европейскую часть арктической зоны Российской Федерации», – считает директор федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Русская Артика» Александр Кирилов.

Кирилов добавил, что управление таким большим и значимым регионом из единого центра удобно и с точки зрения организации экономической жизни, и последующего промышленного производства на севере.

«Единый регион – и это важно – также упростит жизнь и тем, кто занимается традиционными видами хозяйства. К примеру, для оленеводов санитарные нормы и правила о кочевке оленей и сборе подножного корма не будут требовать разрешения на пересечение границ субъектов, так как все будет происходить в рамках одного региона. Это действительно решит большую проблему для коренных жителей НАО», – считает директор национального парка «Русская Арктика».

По его словам, если говорить в целом, «речь сейчас идет о воссоединении – Архангельская область и Ненецкий автономный округ столетиями жили как единый регион». «Сейчас возникли предпосылки – и вопрос единого региона снова стал актуальным. У нас появился шанс и возможность восстановить историческую справедливость, исторические связи между данными субъектами, территориями, землями. Но окончательное решение остается за жителями», – считает Кирилов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы НАО Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении создать новый единый субъект Федерации. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители обоих субъектов, в России появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом.

На этой неделе жители Архангельской области и НАО активно включились в обсуждение вопроса создания нового региона. На следующей неделе рабочие группы от двух регионов на совместном заседании обсудят все поступившие предложения и сформируют на их основании итоговый документ, который 29 мая будет передан главам регионов. Далее Цыбульский и Бездудный внесут документ на рассмотрение местных депутатов. После этого предложение о создании нового региона будет направлено президенту России Владимиру Путину, который должен принять решение о проведении референдума.