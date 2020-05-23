Британия собралась отказаться от продукции Huawei в сетях 5G

Великобритания не будет использовать продукцию китайской компании Huawei в своих сетях 5G, сообщают СМИ.

Как пишет Daily Telegraph, глава британского правительства Борис Джонсон «хочет сохранять отношения с Китаем, но масштабы сделки по Huawei будут существенно сокращены», разрабатывается план «по уменьшению роли Huawei».

К 2023 власти страны могут полностью прекратить использование продуктов Huawei в британской инфраструктуре связи, передает ТАСС.

Издание считает, что Джонсон объявит об изменении отношения к Huawei перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Заключение торгового соглашения с США становится для Джонсона одной из главных задач, поскольку торговые переговоры с ЕС находятся в тупике. Кроме того, на отношение к Китаю могла повлиять ситуация с коронавирусом.