Британия решила привлечь Huawei к запуску сети 5G

Глава британского правительства Борис Джонсон принял решение разрешить китайской компании Huawei участвовать в запуске сети 5G на территории Соединенного Королевства.

Huawei будет дано разрешение на поставки антенн и других элементов не ключевой инфраструктуры 5G, передает ТАСС.

При этом, как сообщает Sky News, по решению британского правительства, возможности Huawei при запуске сети 5G в стране будут ограничены на уровне 35%. Кроме того, компания не получит доступ к данным о местоположении ядерных объектов и военных баз страны.

На прошлой неделе из-за планов Лондона подписать контракт с китайской телекоммуникационной компанией Huawei по разработке сети 5G премьеру Великобритании Борису Джонсону предрекли «дипломатическую войну» с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, США внесли Huawei в черный список весной 2019 года, однако позже продлили разрешение на сотрудничество с компанией.