В Дагестане ликвидировали связанных с ИГ боевиков

В Дагестане нейтрализовали шестерых бандитов, планировавших теракты, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В ходе ликвидации один спецназовец получил ранение, среди гражданских жертв нет, добавили в комитете, передает РИА «Новости».

Бандитов нашли в лесном массиве Хасавюртовского района, к северу от поселка Гоксув.

«При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнем бандиты нейтрализованы», – уточнили в НАК.

На месте боестолкновения найдены оружие и боеприпасы к нему.

Уничтоженные боевики были связаны с террористами запрещенной в России организации «Исламское государство*», их координировал эмиссар ИГ*.

«[Боевики] координировали свои действия с ее эмиссаром и планировали совершить серию преступлений террористической направленности – нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денежных средств у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности», – пояснили в НАК.

В конце апреля в Екатеринбурге нейтрализовали сторонников ИГ. Боевики готовились к совершению резонансных преступлений.