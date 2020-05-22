Платформа «Россия – страна возможностей» отметила двухлетие запуском нового проекта

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Конец режима самоизоляции может стать уникальным временем для покупки квартиры в ипотеку – на рынке новостроек таких низких ставок еще не было. Кроме того, цены на недвижимость могут упасть на 20-30%. Однако принятие решения об улучшении жилищных условий с помощью ипотеки должно зависеть не только от этих привлекательных факторов. Подробности...
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Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором

Американские самолеты больше не будут проводить разведывательные полеты над РоссиейФото: mil.ru
Вашингтон выходит из важнейшего договора, который обеспечивал нашей стране возможность вести легальную разведку над территорией США – «Открытое небо». Почему Соединенные Штаты приняли такое решение, в чем его лицемерие и опасность для военного положения России и как в целом Москва должна реагировать на происходящее? Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Украина нашла нового врага в НАТО

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В НАТО и ЕС у Украины появился еще один недруг. На сей раз Киев умудрился поссориться с Болгарией. Причиной конфликта стало желание Украины разделить район, в котором компактно проживает болгарская община. Таким образом она не только будет разделена, но и потеряет этническое большинство в новых территориальных образованиях. Ранее Киев уже поссорился с Будапештом из-за живущих на Украине венгров. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Россия не одурела

Алексей Алешковский, сценарист
Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «Мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Президент Владимир Путин считает, что Россия – не просто страна, а отдельная цивилизация. Так и хочется воскликнуть – ну, наконец-то! Ещё недавно мы слышали, что Россия – это корпорация, а её руководство – наёмный менеджмент. Вспомните об этом и ужаснитесь. Подробности...
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              Платформа «Россия – страна возможностей» отметила двухлетие запуском нового проекта

              22 мая 2020, 11:22

              Текст: Наталья Ануфриева

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              В пятницу исполняется ровно два года с момента подписания президентского указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». В этот день платформа подводит предварительные итоги и запускает свой новый, уже 25-й по счету, проект «Время карьеры».

              Указ о создании АНО «Россия – страна возможностей» президент России, председатель наблюдательного совета организации Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года. Сама одноименная платформа существует с октября 2017 года. Тогда на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко представил ее первые проекты. С тех пор их число более чем удвоилось, а количество участников перевалило за 3,5 млн, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

              «За эти два года мы уже помогли самореализоваться тысячам школьников и студентов, управленцев и инженеров, ученых и медиков, финансистов и политиков, IT-специалистов и волонтеров, людей рабочих профессий и вожатых, отельеров и туроператоров. Сотни образовательных мероприятий и конкурсных испытаний, более двух десятков проектов и конкурсов, тысячи историй успеха, свыше 3,5 млн присоединившихся к нам россиян из всех уголков страны – этот путь мы проделали вместе», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              Он отметил, что «за это время больше 180 «Лидеров России» получили новые назначения – стали губернаторами, заместителями федеральных министров, руководителями компаний». Кроме того, «тысячи россиян прошли обучение в нашем образовательном центре – Мастерской управления «Сенеж».

              «830 прототипов ИТ-продуктов были созданы в 2019 году участниками «Цифрового прорыва», а финал проекта вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой хакатон. Более тысячи команд школьников разработали бизнес-проекты благодаря участию в конкурсе «Мой первый бизнес», девять синглов выпустили участники фестиваля «Российская студенческая весна». Это лишь небольшая часть результатов, а сегодня мы еще запускаем 25-й проект – «Время карьеры», – добавил он.

              «Поздравляю с Днем рождения очень важный для российской молодежи проект – «Россия – страна возможностей»! Его масштаб и системный подход очень хорошо согласуются со стратегическими целями Минобрнауки России – воспитывать кадры для развития страны. Уверен, что наше партнерство позволит сотням тысяч студентов наилучшим образом подготовиться к началу карьеры, так как такие проекты, как «Профстажировка 2.0», «Управляй!», «Моя страна – моя Россия» и другие дополняют те возможности, которые студентам дают университеты», – подчеркнул министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

              Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что платформа уже «с первых дней своего создания заняла уникальное положение в России, став неизменным, ключевым партнером Министерства просвещения в реализации различных образовательных проектов, программ, конкурсов».

              «Деятельность платформы играет важнейшую роль в достижении целей и задач национального проекта «Образование»: она способствует выявлению и росту талантливых ребят, педагогов, развитию навыков и кругозора, профессиональной ориентации школьников. Вместе нам удалось успешно запустить и реализовать первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего», который стал ярким событием для тысяч педагогов со всей страны. Мы уверены, что он имеет большое будущее и внесет серьезный вклад в развитие и повышение престижа учительской профессии, повышение авторитета учителя в обществе», – говорится в поздравительной телеграмме министра.

              Кравцов добавил, что запущенный недавно всероссийский конкурс «Большая перемена», который проводится при поддержке Минпросвещения, «позволил поддержать наших школьников в непростой эпидемиологической ситуации, предоставил ребятам уникальный шанс лучше узнать себя, свои сильные стороны, раскрыть свой потенциал».

              По словам заместителя министра финансов, экс-министра науки и высшего образования России, члена наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Михаила Котюкова, «два года – совсем юный «возраст», но за это время на президентской платформе «Россия – страна возможностей» реализованы десятки масштабных проектов, которые дали дорогу в жизнь тысячам активных, талантливых людей из всех регионов нашей страны».

              «Они предоставляют равные возможности для реализации каждому участнику, раскрывают его способности и предлагают конкретные механизмы для профессионального роста. В качестве члена наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» я неоднократно встречался с участниками конкурсов платформы, в том числе конкурса «Лидеры России». Эти встречи стали для меня подтверждением того, что в России сегодня есть тысячи настоящих профессионалов, которые способны искать и находить нестандартные решения, совершать прорывные открытия и при этом стремиться к личной реализации в роли лидера», – говорится в поздравительной телеграмме Михаила Котюкова.

              Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил, что всего за два года платформа «стала уникальной площадкой для заинтересованных в своем развитии людей, удачным форматом для обмена опытом между молодыми профессионалами, развития управленческих компетенций».

              «Успехи участников ваших проектов – лучшая награда для большой команды профессионалов организации», – сказал Владимир Мау.

              По мнению ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, «мероприятия, проводимые президентской платформой «Россия – страна возможностей», отличает масштаб, наличие результата и острая актуальность».

              «Попавшее в книгу рекордов Гиннеса крупнейшее событие в сфере интернет-технологий, постоянный рост числа участников проектов, их высокие достижения и дальнейшая профессиональная востребованность, а также способность создавать площадки для абсолютно разных категорий граждан, – как для состоявшихся управленцев, так и для юных школьников, – все это результат слаженной работы команды единомышленников», – поздравил организацию Ярослав Кузьминов.

              Новый проект «Время карьеры» ранее был известен как акция, которую проводил с 2014 года ежегодно Уральский федеральный университет. В ходе встречи президента России Владимира Путина со студентами, аспирантами и молодыми учеными, которая прошла 9 июля 2019 года в УрФУ, представители профсоюзной организации выступили с инициативой проведения акции в масштабах всей страны. Глава государства инициативу поддержал.

              В четверг, 21-го мая, в преддверии включения проекта в платформу, АНО «Россия – страна возможностей», Минобрнауки России и УрФУ провели одноименный онлайн-марафон, во время которого опробовали интерактивные форматы взаимодействия работодателей с начинающими специалистами.

              «Онлайн-формат хорошо зарекомендовал себя как способ максимально неформального общения студентов и работодателей, а главное – оперативного поиска студентами вакансий или стажировок. Мы представили возможности 61 компании. Они разместили на ресурсах проекта 139 предложений и провели 10 мастер-классов о трендах рынка труда, необходимых профессиональных и гибких навыках», – поделился ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

              Прямые эфиры десятичасового онлайн-марафона на странице проекта «ВКонтакте» собрали свыше 500 тыс. просмотров от студентов и недавних выпускников ведущих вузов страны.

              «Карьерный чат-бот, онлайн-собеседования, мастер-классы о трендах рынка труда – все это нашло отклик у студентов и будет использоваться и дальше. Чат-бот позволяет подписаться на предложения интересующих отраслей и продолжит пополняться проверенными предложениями для студентов. Мы планируем использовать некоторые элементы этого формата и осенью уже на всероссийском уровне», – добавил Алексей Комиссаров.

              Он уточнил, что «Время карьеры» приобретает теперь всероссийский масштаб и становится полноценным проектом с конкурсной составляющей. Он будет проводиться вместе с УрФУ и Минобрнауки России. Его цель: развитие прямой связи «работодатель-студент», содействие компаниям в подборе кадров, в трудоустройстве и профессиональном развитии студентов и выпускников, а также создание условий для развития их компетенций и конкурентоспособности. Участниками проекта могут стать студенты вузов и ссузов, выпускники и молодые специалисты в возрасте до 30 лет.

              «Сама акция станет частью проекта и в обновленном формате пройдет в ноябре в 30 городах страны. Среди них будут Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Томск, Красноярск и Нижний Новгород. В рамках проекта будут проводиться федеральный конкурс «Золотая стажировка» с вручением призов, а также всевозможные образовательные и консультативные мероприятия для студентов и выпускников. Полсотни лучших участников конкурса смогут выиграть стажировку по своему профилю в ведущих российских компаниях. Причем это будут не только стажировки на стартовых позициях, а некоторые будут оплачиваться», – сказал генеральный директор АНО.

              Принять участие в «Золотой стажировке» сможет студент любого вуза России уже с августа, когда будет дан старт конкурсу. Участников ждет онлайн-тест на определение уровня общекультурного и профессионального развития, а после – собеседования в компаниях. Имена 50 победителей будут названы в день всероссийской акции «Время карьеры». Ожидается, что акция соберет 200 компаний-работодателей и около 60 тыс. заинтересованных в карьере студентов.


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