Дети саудовского оппозиционного журналиста Хашогджи простили убийц отца

Сын убитого саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи Салах заявил, что семья прощает убийц отца.

«Мы, дети погибшего праведной смертью Джамаля Хашогджи, объявляем, что прощаем того, кто убил нашего отца», – передает РИА «Новости» слова Салаха Хашогджи.

Он отметил, что данное решение объявляется в одну из последних ночей священного для мусульман месяца поста Рамадан, и сопроводил запись соответствующим стихом из Корана, в котором говорится о прощении.

Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено. Сенат США возложил ответственность за убийство на саудовского принца Мухаммеда бен Салмана.

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи к смертной казни.

Напомним, еще трое фигурантов дела получили по 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек.