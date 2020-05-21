Крым обвинил YouTube в попытке «зачистить» информационное поле

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев прокомментировал удаление YouTube-канала «Крым 24».

Он назвал «блокировку ведущего крымского СМИ» беспрецедентным случаем и «крайне неуклюжей попыткой надавить и «зачистить» информационное поле».

«Вот вам действительное отношение к свободе слова и так называемая «западная демократия» в действии», – приводит его слова ТАСС.

Власти Крыма поддерживают руководство канала, которое «рассматривает возможность судебного реагирования на удаление аккаунта».

В ведомстве отметили, что Google всегда с готовностью выполняет решения властей США о санкциях против России.

Афанасьев считает, что действия YouTube стали «ярким подтверждением» того, что работа «крымских телевизионщиков – активная, оперативная и объективная – стала настолько заметна, что на это обратил пристальное внимание такой информационный гигант как Google».

Телерадиокомпания «Крым» является подведомственной организацией Мининформа.