МИД указал на дискриминацию русскоязычных медиа на YouTube

МИД России призвал профильные международные структуры отреагировать на удаление видео-хостингом YouТube аккаунта телеканала «Крым 24», а также двух русскоязычных агентств Anna News и News Front».

«Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на эти вопиющие факты», – сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется в сообщении, телеканал «Крым 24» является одним из наиболее популярных источников информации на полуострове и входит в крупнейший крымский медиа-холдинг «Телерадиокомпания «Крым», объединяющий пять телеканалов, три радиостанции, информационный портал и два интернет-сайта. В результате удаления аккаунта канала около 30 тыс. подписчиков лишились доступа к видеоматериалам, имевшим десятки миллионов просмотров.

«Американская платформа предприняла рестриктивные меры под явно надуманным предлогом нарушения правил хостинга», – отмечено в пресс-релизе МИД.

Кроме того, заявили в ведомстве, YouTube не предоставил убедительных фактов, «объясняющих своих действий, а также тот факт, что обращение команды телеканала до сих пор остается без ответа, является неприемлемым».

Действия видео-хостинга сочли очередным актом дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ, которые систематически прибегают к произвольной цензуре контента на русском языке. «Такая политика американских властей является грубым нарушением международных обязательств США по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнений», – говорится в сообщении.

Напомним, YouTube удалил аккаунты крымского телеканала и двух русскоязычных информационных агентств после трех лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин.

Ранее компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget обратилась в Мосгорсуд с требованием заблокировать YouTube в России, из-за того, что некоторые каналы на YouTube предлагают соискателям «обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них».