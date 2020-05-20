В США впервые разрешили разрезать обломки «Титаника»

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20 мая, среда  |  Последнее обновление — 15:52  |  vz.ru
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Рубль научился справляться с мировыми кризисами

Экономисты предполагают вторую волну ослабления рубля этим летомФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Новый мировой кризис не вызвал паники на российском валютном рынке и не оправдал прогнозы аналитиков, предсказывавших падение российской валюты до 100 рублей за доллар. Рубль показал себя довольно стабильным на фоне как коронавируса, так и вызванного пандемией снижения цен на нефть. Уже наметились первые ростки укрепления валюты. Но экономисты опасаются, что летом рубль ждет еще одно испытание. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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Какие тайны выдаст туркам захваченный в Ливии «Панцирь»

Трофейный «Панцирь» власти Триполи успешно превратили в инструмент пропагандыФото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press
В боях на подступах к ливийской столице попала в плен российская самоходная зенитка «Панцирь-С1Э». Ракетно-пушечный комплекс стал трофеем армии, воюющей при поддержке турецких интервентов. Смогут ли турки извлечь ценные сведения из захваченного «Панциря», разобрав его до винтика? Как вообще в России налажена система защиты боевой современной техники от попадания в руки потенциального неприятеля? Подробности...
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Борис Грызлов: Украина в марте резко сменила свой курс

Фактический саботаж Минского процесса со стороны Киева длится с самого начала, считает ГрызловФото: Михаил Метцель/ТАСС
«До марта этого года казалось, что со стороны Украины становится меньше театральщины. Но после встречи 11 марта пошел мощный откат назад», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов. Он рассказал о том, почему Киев саботирует выполнение мирных соглашений, и о том, как коронавирус отразился на переговорах по Донбассу. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В России неравенство переживается острее

Герман Садулаев, писатель, публицист
Перед всем миром стоит сейчас одна общая проблема: неприемлемо высокий уровень социально-экономического неравенства. Неравенства между странами, между регионами и между гражданами в каждой из стран. Само по себе оно не рассосется. Подробности...
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Ленин исчез из русского сознания

Дометий Завольский, историк-архивист
Сегодняшняя трактовка событий 1917 года родилась в головах людей, контуженных распадом Советского Союза и последовавшими потрясениями. Печать перенесенного шока прискорбна, однако ничего постыдного в ней нет – все мы контуженные. Подробности...
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Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

Павел Волков, публицист
На Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». За эту сумму можно попасть в черный список и не выйти из него уже никогда. Подробности...
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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

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      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

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          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

          • После 21 года

          • Никогда не пробовал

          В Стерлитамаке снесли памятник Колчаку. А нужны ли в России монументы белогвардейцам?
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          • Нет, но уже имеющиеся сносить не надо

          • Нет, нужно все снести

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              В США впервые разрешили разрезать обломки «Титаника»

                 20 мая 2020, 15:44
              Фото: Общественное достояние
              Текст: Елизавета Булкина

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              Суд разрешил американской компании по подъему затонувших судов разрезать обломки парохода «Титаник» на дне Атлантического океана, чтобы достать беспроводной телеграф Маркони, известный как «голос «Титаника», сообщает издание Washington Post.

              Компания RMS Titanic Inc в 1994 году была признана лицом, обнаружившим «Титаник» на дне океана, она обладает эксклюзивным правом на подъем предметов с места кораблекрушения.

              Федеральный суд в штате Вирджиния разрешил компании достать с борта «Титаника» беспроводной телеграф Маркони, который экипаж использовал для связи с другими судами, чтобы попросить о помощи. Исследователи разрежут обломки легендарного лайнера впервые за 108 лет после крушения, передает РИА «Новости».

              Суд назвал экспедицию «уникальной возможностью изъять артефакт, который станет частью наследия, оставленного неизгладимой потерей «Титаника».

              Чтобы начать исследование, суд должен одобрить план финансирования компании, что осложняется на фоне пандемии коронавируса. Экспедиция с использованием подводных роботов намечена на лето этого года.

              «Если телеграф удастся достать, вполне возможно, что он может быть восстановлен до работоспособного состояния...Радио «Титаника» – голос «Титаника» – снова может быть услышан», – утверждают представители компании в одном из документов суда.

              Против проекта по подъему обломков и артефактов выступает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) – правительственное метеорологическое ведомство США, обладающее полномочиями по охране затонувших кораблей. В суде представители ведомства заявляли, что «Титаник», необходимо уважать как место погребения, а не воспринимать как «рудник» с музейными запасами, отмечает издание.

              Летом 2019 года американские дайверы, исследовавшие обломки «Титаника», рассказали об «ужасающих» повреждениях корабля.


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