Главный раввин России назвал коронавирус карой за разобщенность людей

Главный раввин России Берл Лазар считает, что коронавирус, из-за которого люди не могут собираться и вместе молиться, стал наказанием за разобщенность.

Лазар написал об этом в статье для журнала «Лехаим», передает «Интерфакс».

Он напомнил, что «семь видов бедствий приходят в мир за семь видов грехов»: если люди не отдают десятой части своих доходов на помощь ближнему, наступает голод; если люди нарушают законы Торы, приходит моровая язва; если царит неправедный суд, приходит война.

По словам раввина, это не наказание от Бога, а следствие неправильного поведения и нарушений заповедей: «Каждая заповедь, которую мы исполняем, добавляет защиты, а каждое нарушение заповеди защиту уменьшает».

«Вот и сейчас, во время пандемии, нам в очередной раз продемонстрировали, что все не случайно, все происходит по принципу «мера за меру». Смотрите, вирус не дает людям собираться, молиться вместе, праздновать вместе: это явное указание на то, что именно в этой области мы, как говорится, «что-то недоработали»: нам недостает единства, взаимопонимания, взаимной поддержки!», – говорится в статье.

Берл Лазар считает, что для исправления ситуации следует больше любить, уважать и поддерживать друг друга.

Ранее церковный миссионер, автор многих книг и публикаций о Священном Писании протоиерей Олег Стеняев заявил, что карантин – это «заповедь Бога».

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