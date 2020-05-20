Зеленский отреагировал на дело из-за видео с продажей должностей братом главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал дело о видеозаписях с участием брата главы офиса президента Андрея Ермака «пустым». По его мнению, эти записи сделаны для шантажа лично главы государства.

«Что касается господина Ермака, для меня это пустое дело. Я знаю, кто делал эти записи, я знаю, для чего, я знаю, кто... хотел шантажировать меня лично, чтобы я снял Ермака (с должности). Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие, хотя я знаю ответ», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

При этом он отметил, что никто из людей, о которых идет речь на записях, не был назначен на должности.

В марте депутат фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи в соцсети, на которых человек, похожий на на брата главы офиса президента Дениса Ермака, предлагает «устроить» определенных людей на должности в органах власти. Андрей Ермак позже заявил, что собирается подать заявления по поводу публикации видео в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.

Антикоррупционная прокуратура завела дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти. Впоследствии его переквалифицировали на «мошенничество».

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