Рядом со Стеной Плача в Иерусалиме найдены загадочные подземные камеры

Израильские археологи во время раскопок подземелий Храмовой горы обнаружили целую серию крошечных подземных камер вблизи Стены Плача, предназначение которых пока остается загадкой.

Археологи решили изучить остатки стрейшего византийского здания, расположенного примерно в 35 метрах от основания стены. Исследование началось с плиточного пола, вымощенного белой мозаикой, под которым и был обнаружен целый ряд маленьких камер, высеченных в породе, пишет «Российская газета» со ссылкой на Associated Press.

Уточняется, что в этих нишах были обнаружены целиком и фрагментарно сохранившиеся глиняные масляные лампы и чаши, изготовленные из известняка.

По информации ученых, их возраст составляет примерно 2 тыс. лет. Ученые считают, что найденные подземные помещения являются их ровесниками, то есть были вырублены в скальной породе примерно в то же время.

Как отметил руководитель раскопок Барак Монниккендам-Гивон, никогда ранее в этом древнем городе подобной сети крошечных подземных камер не находили. По его словам, они «очень загадочные». Ученые пока не знают, для чего использовались эти камеры.

Как известно, подземные археологические раскопки проходят на глубине примерно шесть-семь метров. Исследователи надеются, что обнаружение новых предметов, таких как фрагменты костей и керамики, поможет пролить свет на повседневную жизнь в Иерусалиме до его разрушения Римом в 70 году н.э.

Ранее китайские археологи заявили о значительном прогрессе в раскопках доисторического поселения в районе Шуанхуайшу в пригороде Чжэнчжоу, история которого насчитывает более 5 тыс. лет.