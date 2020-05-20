В думе Уссурийска объяснили инцидент с ударившим сотрудницу депутатом

Депутат-коммунист Александр Шестун ударил сотрудницу аппарата в думе Уссурийска из-за того, что члены фракции КПРФ пытались провести на заседание своих помощников, однако это было запрещено из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе заксобрания.

В сообщении заксобрания указывается, что «с момента введения режима повышенной готовности заседания комиссий и Думы проходят в большом зале администрации городского округа, и депутаты посещают их без сопровождения помощников, чтобы не создавать массового скопления людей», передает РИА «Новости».

Однако члены фракции КПРФ вместе с руководителем Александром Шестуном пренебрегли общими для всех требованиями и попытались привести в зал всех своих помощников. Далее произошел инцидент с сотрудницей аппарата.

Заявление о нанесении вреда здоровью направлено в правоохранительные органы.

В региональном отделении КПРФ сообщили, что однопартийцы будут рассматривать вопрос исключения Шестуна из партии только в случае признания его виновным в суде, а пока инцидент рассматривается как провокация против коммунистов.

«Совместное заседание комиссий, несмотря на попытки членов фракции КПРФ его сорвать, состоялось. Депутаты приняли решение вынести отчет главы Уссурийского городского округа и ход исполнения бюджета за I квартал 2020 года на заседание думы. На нем, согласно требованиям местного законодательства, глава городского округа Евгений Корж отчет представит лично», – сообщает дума.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел во время обсуждения отчета главы Уссурийского городского округа по итогам работы за 2019 году.

«Этот вопрос вызвал со стороны представителей партии КПРФ бурное возмущение. В результате депутат Александр Владимирович Шестун (избирательный округ №21) и один из помощников депутата ударили специалиста аппарата думы», – сообщал источник.