«Аэрофлот» ввел субсидируемые билеты из Калининграда для всех россиян

Все граждане России могут приобрести субсидируемые авиабилеты из Калининграда в Москву, сообщила компания «Аэрофлот».

Компания сообщила, что вводятся «новые условия продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам» для данного маршрута. Такой тариф в экономическом классе обслуживания могут «приобрести все граждане» России «без ограничений». Билет стоит 3,8 тыс. рублей.

Прежде субсидируемые билеты из Калининграда в Москву были предусмотрены только для лиц моложе 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, инвалидов и других групп, передает ТАСС.

Тарифы действуют с 1 мая по 31 декабря, передает РИА «Новости».

В апреле РЖД временно отменила поезда в сообщении между городами России и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву