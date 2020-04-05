РЖД отменили поезда в Калининград

С понедельника РЖД временно отменяют поезда в сообщении между городами России и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, сообщила компания.

Об этом сообщает ТАСС.

В середине марта сообщалось, что поезда в Калининград через Литву будут следовать без остановок на территории республики.

За последние сутки в России число заразившихся коронавирусом выросло на 658, до 5 тыс. 389 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.