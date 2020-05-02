Склад с медицинскими масками сгорел во Франции

В Бобиньи сгорел склад с медицинскими масками, сообщают французские СМИ.

Склад сгорел в субботу. На нем хранились контейнеры с текстилем и медицинскими масками. При этом не сообщается, сколько масок было уничтожено огнем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.

Пострадавших нет, причину пожара пока не выяснили.