Собянин объяснил, когда москвичам разрешат гулять

Жителям Москвы разрешат прогулки, когда начнет сокращаться число смертей от коронавирусной инфекции нового типа, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

На данный момент наблюдается рост смертей, пояснил градоначальник, передает РИА «Новости».

Он добавил, что ношение масок и перчаток на улицах рекомендовано, но обязательно только при нахождении в помещениях и транспорте, сообщает ТАСС.

Мэр также отметил, что столице предстоит еще долго жить в тех ограничениях, которые есть.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что в Москве стоит ослабить режим самоизоляции, разрешив прогулки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что прогулки, к которым привыкли россияне, будут возможны только на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.