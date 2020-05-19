Всемирная ассамблея здравоохранения захотела расследовать действия ВОЗ

Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о доступе к лекарствам от коронавируса и расследовании деятельности Всемирной организации здравоохранения во время пандемии.

Решение озвучила президент 73-й сессии ВАЗ Кева Байн, резолюция носит название «Ответ на COVID-19», передает РИА «Новости». Документ был представлен от имени более чем 100 стран, включая Россию, Британию и Украину.

В резолюции озвучен призыв к универсальному доступу к качественным, эффективным и доступным технологиям в области здравоохранения и средствам для тестирования в том числе для борьбы с коронавирусом.

Документ сообщает о необходимости в кратчайшие сроки в консультации с государствами-членами начать процесс оценки для анализа и накопленного опыта и уроков, извлеченных в ходе мер реагирования на коронавирус в мире. В ходе анализа предстоит оценить эффективность механизмов ВОЗ и действия организации в связи с пандемией.

Президент США Дональд Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум, обещав полностью прекратить финансирование организации и пересмотрев свое членство в организации, если она не выполнит требования в течение 30 дней.

До этого Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ после того, как Трамп обвинил организацию в том, что коронавирусом заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы. Позже он заявил, что США могут возобновить финансирование организации, сократив взносы до 10%.