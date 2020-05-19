Глава Нафтогаза назвал пиаром выбор нового куратора судов против России

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко назвал пиаром назначение советника главы правления компании Елены Зеркаль ответственной за курирование отношений с Газпромом.

«Относительно назначения Зеркаль и того, что она будет отвечать за отношения с Газпромом... С одной стороны, это пиар-шаг Нафтогаза, которым пытаются показать: мол, не переживайте, с уходом Витренко ничего не изменится. Но с другой – шаг, честно говоря, странный, и мне даже жаль Зеркаль», – заявил Витренко в интервью LIGA.net.

Витренко подчеркнул, что Зеркаль – юрист, а в компании и так работает много юристов в этом направлении.

«А вот кто будет заниматься экономическими вопросами и деньгами, кто будет направлять юристов туда, куда надо, чтобы Украина получила максимальную экономическую выгоду? Это как раз не понятно», – сказал он.

Также топ-менеджер добавил, что уже получил несколько предложений относительно своего дальнейшего трудоустройства, в том числе одно международное и украинское.

Накануне Витренко сообщил, что его уведомили о скором увольнении в связи с сокращением должности исполнительного директора Нафтогаза. Витренко обратил внимание, что увольнение происходит на фоне выплаченной российской стороной компенсации по решению Стокгольмского арбитража, а также подписанного в конце 2019 года контракта по транзиту российского газа.

Ранее Нафтогаз сообщил, что бывшая заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль будет курировать судебные процессы Нафтогаза против России.