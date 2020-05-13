Глава Нафтогаза узнал о скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его решили уволить в связи с сокращением ныне занимаемой должности. По его словам, Украину больше не интересует «эффективная защита интересов страны в отношениях с Газпромом.

«Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из «Нафтогаза», – написал он в Facebook.

Витренко считает, что его увольняют, поскольку борьба с «российской агрессией» больше не является одним из приоритетов украинской власти. В частности, по его словам, Украину больше не интересует «эффективная защита интересов страны в отношениях с Газпромом.

Среди других причин он назвал отсутствие приоритета борьбы с коррупцией, в том числе с ее причинами в газовом секторе.

Витренко обратил внимание, что увольнение происходит на фоне выплаченной российской стороной компенсации по решению Стокгольмского арбитража, а также подписанного в конце 2019 года контракта по транзиту российского газа.

Также он отметил, что для успешного проведения реформ на Украине нужны профессионалы, а власть назначает удобных исполнителей, которые не угрожают интересам «начальников».

Исполнительный директор «Нафтогаза» также упомянул председателя правления компании Андрея Коболева, которого не уволят, более того, правительство Украины без всякого конкурса продлило контракт с Коболевым на четыре года, поскольку тот «является частью системы».

Напомним, 30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре.