Путин назвал первоочередные задачи для преодоления пандемии

Для преодоления пандемии коронавируса странам Евразийского экономического союза потребуется приложить еще много усилий, заявил президент Владимир Путин.

«Перед нашим объединением стоят действительно большие, масштабные задачи. Многое предстоит сделать для того, чтобы окончательно победить эпидемию коронавирусной инфекции, восстановить рост экономик, решить вопросы, связанные с социальными проблемами, – цитирует РИА «Новости» Путина.

Глава государства подчеркнул, что пандемия напрямую отражается на взаимодействии в рамках ЕАЭС, экономике и прямых контактах между людьми.

Также Путин выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за активную работу в сложный период.

«Белоруссия, которая председательствует сейчас в нашей организации, находит возможность активно, причем я хочу это подчеркнуть, активно продолжать нашу совместную работу. Хотел бы за это поблагодарить президента Белоруссии», – добавил он.

Ранее президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что в ЕАЭС еще не достигнут достаточный уровень интеграции для введения единого тарифа на транспортировку газа.

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