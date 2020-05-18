Бизнесмены попросили изменить правовые и санитарные нормы после снятия ограничений

Владельцы туристических агентств, ресторанов, салонов красоты и банных комплексов попросили скорректировать рекомендации Роспотребнадзора о санитарной безопасности при работе после снятия ограничений на фоне коронавируса, считая многие из них чрезмерными.

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) призвали власти не допустить массового банкротства туроператоров. Их открытое письмо подписали и.о. президента РСТ и руководитель комиссии по туриндустрии РСПП Сергей Шпилько, глава комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Юрий Барзыкин, а также более 8 тыс. 200 предствителей турбизнеса, передает «Интерфакс».

12 мая Госдума одобрила в первом чтении поправки о праве правительства в случае ограничения въезда в какую-либо страну приостановить обязательство туроператоров возвращать туристам деньги за билеты, если они могут предложить равнозначный тур в другие сроки и если клиент согласится на замену. Речь шла об оформлении перенесенных обязательств в виде ваучеров.

15 мая в законопроект внесли уточнение, что воспользоваться отсрочкой обязательств смогут только компании, занимающиеся внутренним и въездным туризмом. В обращении говорится, что эта поправка в случае ее принятия разрушит весь туристический рынок.

Так, компании, отправляющие туристов за рубеж, должны будут вернуть деньги почти 2 млн туристов, однако основная часть этих средств была получена в рамках акций раннего бронирования и уже переведена поставщикам услуг – авиакомпаниям, отелям, принимающим компаниям в разных странах.

Уплаченные туристами деньги не лежат на счетах туроператоров, получить их обратно невозможно, так как в туристической отрасли по всему миру полностью остановлены продажи, и «никто никому ничего не возвращает», объяснили туроператоры.

«Отказ туроператорам в праве переносить туры за рубеж на срок, установленный правительством России, нанесет удар и по внутреннему туризму. Большинство участников рынка продают туры и за границу, и по России, а им почему-то хотят разрешить откладывать обязательства только по внутренним турпоездкам», – говорится в обращении.

Авторы письма попросили дать отрасли возможность избежать банкротств и выполнить обязательства перед туристами. Они также призвали дать законодательную возможность всем туроператорам отсрочить выполнение обязательств по проданным турам.

В свою очередь владельцы ресторанов, салонов красоты, а также саун и бань попросили скорректировать рекомендации Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«Требования для ряда сфер достаточно жесткие и иногда носят формальный характер. Но Роспотребнадзор говорит, что это именно рекомендации, а не обязательные требования. Обязательные же к исполнению правила формируются региональными подразделениями ведомства», – пояснил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Предприниматели остались недовольны многими рекомендациями, заявил глава ТПП Сергей Катырин. По его словам, большинство требований Роспотребнадзора о санитарной безопасности «логичны и оправданы», однако во многих случаях потребуется перестройка бизнеса, нередко дорогостоящая. Возможно и «критическое снижение прибыли, что естественно, если, например, в ресторане, рассчитанном на сто посетителей одновременно, обслуживать можно будет только двадцать».

Катырин считает, что необходимо всем заинтересованным сторонам «с цифрами и фактами в руках», с участием медиков и экспертов точечно найти компромисс по спорным вопросам. «Такова позиция бизнеса», – подчеркнул глава палаты.

В соответствии с рекомендациями для сферы общественного питания, при переходном режиме (начало выхода людей из массовой самоизоляции) должны работать только предприятия площадью не более 50 кв. метров при условии установки в обеденном зале не более пяти столов на одно-два посадочных места.

На следующем этапе – режиме стабилизации – могут открываться заведения с не более 20 посадочными местами.

Следующий за ним штатный режим (отсутствие инфицирования коронавирусом в регионе, стойкая тенденция к снижению в стране) предполагает работу всех предприятий общепита при соблюдении санитарных правил и техрегламентов.

«Мы предлагаем скорректировать последние два этапа, даже ужесточив требования Роспотребнадзора. Так, в режиме стабилизации (надо) открывать заведения площадью не более 100 кв. метров, а также, по опыту европейских стран, летние кафе, которые хорошо проветриваются. Сейчас проблема состоит в том, что если открывать большой ресторан, рассчитанный на 200 посадочных мест, всего лишь для 20 посетителей – это будет нерентабельно», – сказал общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса при бизнес-омбудсмене Москвы, основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

По его словам, представители отрасли обращают внимание на формулировку введения последнего этапа, который должен наступить при «отсутствии заболеваний в регионе».

«Мы понимаем, что коронавирус пришел к нам на несколько лет. Поэтому последний этап должен наступать уже при стойком снижении заболевания», – сказал он, уточнив, что данные предложения были направлены и Титову, и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

С его позицией согласился основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров, указав, что «крупным ресторанам невозможно открыться, если зал будет принимать только 20 человек, а обслуживать их – 10 поваров». Он предлагает исходить не из числа посетителей, а из квадратуры помещения.

«С точки зрения здравого смысла получается, что те же 20 человек на 100 кв. метрах будут гораздо меньше контактировать», – отметил он.

Рекомендации для салонов красоты предполагают использование работниками средств индивидуальной защиты, обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями-рециркуляторами, а также подтверждение дезинфекции через фото- или видеофиксацию.

«Как салон красоты может купить термометр за 6 тыс. рублей, бактерицидную лампу за 20 тыс. и защитных масок 20 штук за 200 рублей? Откуда взять эти 50 тыс. рублей на очередные расходы салону, находящемуся сейчас в проблемах с арендодателем и думающему, как с ним договориться и открыться», – отмечает генеральный директор сети салонов красоты «Моне» Александр Глушков.

По его мнению, многие требования Роспотребнадзора избыточны: «Халаты для мастеров можно было бы исключить, а с ними – бактерицидные лампы и системы видеонаблюдения».

При этом Глушков отметил, что намерен начать открывать салоны своей сети сразу после снятия режима ограничений.

Владелица сети барбершопов «Щегол» Анастасия Шмакова подсчитала затраты по-другому: «Стоимость костюма для сотрудника – минимум 350 рублей. Если менять его каждые три часа, то на одного мастера в день будет потрачено примерно 1 тыс. рублей, а в месяц – 30 тысяч. Если в смену работают двое – в два раза больше. При обслуживании клиентов по предварительной записи с интервалом по 20 минут между клиентами, о чем говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, ни одна экономика не вытянет».

При этом владелица сети отметила, что «во главе угла должно быть здоровье гостей и людей, и индустрия красоты была всегда на этой стороне».

Также Роспотребнадзор рекомендовал баням и саунам запретить напитки и еду для посетителей, обслуживать их по предварительной записи по сеансам (из расчета 1,5 кв. метра в помывочной на одного человека) с временным интервалом не менее 20 минут между сеансами.

Генеральный директор компании «Бани Алексеева» (Подольск) Александр Полунин отметил, что необходимо дать дополнительные разъяснения для работы общественных бань.

«Загрузка банного комплекса должна быть равномерной для всех помещений: раздевального, помывочного и парной. Также необходимо учитывать особенность посещения общественных бань, где каждый гость приходит к удобному ему времени и не выполняет предварительную запись. Введение интервала для посещения и размещения для каждого гостя может создать единовременное скопление людей с риском нарушения дистанции», – сказал он.

Кроме того, при посещении бани каждый человек теряет большое количество жидкости и энергии ввиду переносимых нагрузок в парной, напомнил Полунин: «Восполнение потерянной жидкости является жизненно необходимым. Банные комплексы не допускают самостоятельного проноса собственных напитков и пищи гостями, так как это может привести к отравлениям. Поэтому продажа напитков и пищи внутри бань может быть реализована в индивидуальных контейнерах».

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