Новосибирские ученые предложили новый способ тестирования на коронавирус

Новосибирские ученые предложили новую технологию массового тестирования на коронавирус – по выдоху с помощью российского газоанализатора, сообщает межведомственная группа при Сибирском отделении РАН по борьбе с COVID-19.

В сообщении поясняется, что выдох человека представляет собой сложную смесь из около 750 летучих соединений, так называемый «отпечаток метаболизма». Анализ человеческого дыхания позволяет неинвазивно контролировать биохимические процессы, что делает процедуру доступной и безопасной. До настоящего времени использование технологий анализа выдоха человека ограничено из-за высоких затрат на специальные и высокоточные приборы.

«В Институте автоматики и электрометрии СО РАН совместно с промышленным партнером, компанией ООО «Сайнтификкоин», создан отечественный газоанализатор HealthMonitor, позволяющий преодолеть существующий технологический барьер для перехода методики в массовое использование. Компактный отечественный газоанализатор производится на территории в новосибирском Академгородке и уже эксплуатируется в 12 странах», – передает РИА «Новости» сообщение группы.

В связи с необходимостью массовой диагностики коронавируса на этапе инкубационного периода ученые предложили решение по диагностике людей в местах скопления и длительного пребывания (аэропорты, вокзалы, метрополитен, магазины, аптеки), на рабочих местах и в других случаях.

«Первичную диагностику по метаболическим отпечаткам проводит нейросеть. Чтобы обучить ее в ускоренном режиме, руководитель межведомственной группы при СО РАН по COVID-19 академик РАН Иванович Михаил Воевода обратился за помощью к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, поскольку ученым необходимо собрать коллекцию материалов больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией для выявления соответствующих биомаркеров (итогов метаболизма, протекающего в организме в ответ на инфицирование COVID-19)», – говорится в сообщении.

Напомним, на сегодня в России проведено свыше 7,1 млн тестов на коронавирус.

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