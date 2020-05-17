Трамп ответил Обаме на критику

Президент США Дональд Трамп ответил экс-президенту страны Бараку Обамы на критику, обвинил своего предшественника в некомпетентности.

«Послушайте, он был некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным», – передает слова Трампа ТАСС.

Ранее Обама резко раскритиковал администрацию Трампа, заявив, что во время пандемии коронавируса большинство ответственных лиц Белого дома не знают, что делают.