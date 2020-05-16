Вашингтон собрался частично возобновить финансирование ВОЗ

Взгляд
16 мая, суббота  |  Последнее обновление — 07:25  |  vz.ru
Разделы

Российским аграриям пообещали мировое лидерство

Россия вернет лидерство в экспорте пшеницы Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Россия вновь может вернуться на пьедестал крупнейшего экспортера пшеницы, обогнав ЕС, США и Канаду. Сбор урожая пшеницы станет вторым после рекордного 2017 года. Даже несмотря на снижение цен, новый сельскохозяйственный год обещает российским аграриям прибыль. Соседней Украине и Евросоюзу повезло значительно меньше.  Подробности...
Перейти а раздел…

Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

В гонке за вакциной от COVID-19 участвует более сотни медицинских центров по всему мируФото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Участники околонаучной гонки за право спасти человечество от пандемии COVID-19 ведут себя все более напористо. Так, США обвинили китайских хакеров в попытке украсть американские разработки вакцины. Россия ни с кем не ссорится, но есть надежда на появление нашей вакцины уже к сентябрю. Об успехах заявляли фармацевты в Британии, Германии и Израиле. Какие преимущества получит страна, первая создавшая необходимый сейчас всему миру препарат? Подробности...
Перейти а раздел…

Как устроен подпольный бизнес эпохи карантина и пандемии

Даже такие простые операции, как визит к косметологу, сегодня некоторые совершают подпольноФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Несмотря на завершение общего «единого периода нерабочих дней», в Москве и ряде других регионов сохраняются «временные ограничения функционирования предприятий общественного питания, сферы услуг, торговли, культуры, образования и спорта». Некоторые такие предприятия, вопреки требованиям закона, продолжают работу. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД нашел «нелегалов» и поговорил с ними. Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус вызвал на Западе колоссальный жилищный кризис

Многие семьи на Западе готовятся к выселению из арендуемого жилищаФото: Jochen Tack/Global Look Press
Коронакризис оказывает все более серьезное воздействие на экономику и быт обычных людей в западных странах. Теперь налицо обрушение системы аренды жилой недвижимости – оставшиеся без работы клерки больше не могут платить собственникам жилья. Это касается и тех, кто взял дома и квартиры в кредит. Почему происходящее выявляет системный кризис всей западной экономики, но Россия в этом смысле выглядит куда лучше? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Капутобесие

Алексей Алешковский, сценарист
Фашизм вырастает из мистического брака высоколобых идиотов с кровожадными дегенератами. Путь от благородных порывов Майдана до сожжения людей в Одессе и открытия памятников эсэсовцам был недолог. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

На пенсию вполне можно жить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Удивительные люди – наши родители. Они сделаны из какого-то другого материала, умеют довольствоваться малым и откладывать на черный день. Пережили и голодные годы, и эпоху тотального дефицита. У них всегда есть запас, и они всегда рассчитывают на себя. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Повторное заражение COVID-19: миф или нет?

    Какие российские знаменитости заразились коронавирусом

    Британия заросла «русской угрозой»

      Перейти а раздел…

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...

      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
      Подробности...

      Как Европа выходит из самоизоляции

      Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маски
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Сергей Лавров считает, что монумент маршалу Коневу должен быть восстановлен в Праге, а дочь Конева против этого. А вам какая позиция ближе?
          • Восстановить памятник

          • Не восстанавливать

          Является ли возложение цветов на могилы солдат вермахта пропагандой нацизма?
          • Да

          • Нет

          Как вы расцениваете объявленные государством выплаты детям по 10 тыс. руб. из-за коронавируса?
          • Как должное

          • Как приятный сюрприз

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп «потерял вкус» к торговой сделке с Китаем
              Путин поручил решить вопросы о дополнительных выплатах на детейОфициально названа самая уязвимая группа крови для коронавирусаСША решили усилить авиабазу на Аляске для «противостояния» РоссииНазвана причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
              Financial Times опубликовала ответ посла России на недостоверную статьюВиновные в проволочках выплат работающим с коронавирусом медикам понесут наказаниеПрезидент Грузии помиловала организатора антироссийских беспорядковУмер актер Анатолий Екадомов
              Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк»Дочь Конева выступила против восстановления памятника в ПрагеПсихолог рассказал как без вреда для психики выходить из самоизоляцииДиетолог раскрыла опасность пельменей

              Главная тема


              «Северному потоку – 2» придется искать новые лазейки

              подавление вируса


              В России найден эффективный препарат от коронавируса

              возврат инвестиций


              В Бундестаге сказали, кто оплатит удорожание «Северного потока – 2»

              «неудачное выражение»


              Украинский политолог в эфире у Соловьева извинился за слова о «еврейских дивизиях СС»

              Видео

              бескомпромиссная позиция


              Коронавирус стал последней надеждой Зеленского в Донбассе

              пандемия COVID-19


              Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

              громкий скандал


              Цветы на могилах вермахта напомнили о «красной черте»

              рекордный урожай


              Российским аграриям пообещали мировое лидерство

              Удивительный феномен


              Алексей Алешковский: Капутобесие

              Паспорт иммунитета


              Сергей Мардан: После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

              Рассчитывать только на себя


              Дмитрий Грунюшкин: На пенсию вполне можно жить

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Сергей Лавров считает, что монумент маршалу Коневу должен быть восстановлен в Праге, а дочь Конева против этого. А вам какая позиция ближе?

              Вашингтон собрался частично возобновить финансирование ВОЗ

                 16 мая 2020, 06:55
              Фото: Liu Qu/Xinhua/Global Look Press
              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              США возобновят выделение средств Всемирной организации здравоохранения в том же объеме, в каком это делает Китай, сообщают источники.

              Белый дом подготовили письмо для ВОЗ, которое глава американского государства Дональд Трамп подпишет или уже подписал, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

              Если сравнивать с предыдущими выплатами, то вклад США сильно снизится. При этом США готовы «рассмотреть возможность» соответствующего увеличения выделяемых средств, если «Китай увеличит финансирование».

              По мнению США, у ВОЗ хотя и есть недостатки, но есть и «огромный потенциал». Вашингтон призвал реформировать ВОЗ. По мнению США, руководство организации требуется оградить от «политического давления».

              США призвали дать «полностью независимые оценки относительно происхождения» коронавируса и принятых ВОЗ в связи с этим мер.

              Напомним, Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ после того, как американский лидер Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............