Минздрав объяснил случай повторного заражения коронавирусом в Бурятии

Повторное заболевание коронавирусом у пациентки из Бурятии может быть связано с проблемами в тесте, скорее всего, у нее произошел рецидив, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

«С клинической точки зрения, такой случай может быть связан с какими-то проблемами в тестировании, возможно, у пациентки было незначительное количество вируса в организме, а тесты показали отрицательный результат, то есть вирус был, но мало, и мазок был взят не там, где клетки были инфицированны», – цитирует РИА «Новости» Малинникову.

По ее словам, поскольку пациентка страдает хроническим тонзиллитом, у нее в верхних дыхательных путях снова сформировался очаг, что привело к повторному заболеванию.

При этом Малинникова отметила, что, по всей вероятности, у женщины произошел рецидив, а не повторное заболевание.

Врач добавила, что пока это первый заявленный случай повторного заражения, однако многие пациенты могут попросту не обращаться к врачу при повторном заболевании.

«С точки зрения иммунологии, вирусологии такой рецидив не плох тем, что еще больше и лучше вырабатываются антитела. Это видно по тому, как протекает болезнь – практически нет симптомов. Скорее всего, у пациентки выработается очень хороший иммунитет, и она будет долгое время защищена от этой инфекции», – подчеркнула она.

По словам инфекциониста, пациентка была госпитализирована в больницу с признаками коронавируса 7 апреля. Признаков пневмонии у нее не отмечалось, однако был бронхит и хронический тонзиллит. 21 апреля после двух отрицательных результатов теста она была выписана, однако на работу не выходила.

Малинникова уточнила, что женщина повторно обратилась к врачу 5 мая, когда появились боли в горле и слабость. У нее снова был выявлен коронавирус, женщину повторно госпитализировали.

В пятницу главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова сообщила, что в Бурятии зафиксировали первый случай повторного заболевания коронавирусом.