И.о. декана филфака МГУ отреагировал на сообщения о домогательствах на факультете

Исполняющий обязанности декана филологического факультета МГУ им. Ломоносова Андрей Липгарт заявил, что на факультете не будут проводиться проверки из-за открытого письма против домогательств, поскольку это было общение взрослых людей.

И.о. декана заявил, что ему известно о ситуации с профессором кафедры русского языка Сергеем Князевым, который сообщил об уходе из университета в связи с публикациями СМИ о домогательствах в учебном заведении, и подтвердил, что у него были отношения с учащимися.

«Нет оснований никаких там в его признаниях, чисто интеллигентный человек решил душу облегчить, там сказано, что ничего по принуждению не было. Это взрослые люди общались друг с другом. Если у кого-то возникли претензии – это решается в судебном порядке. Поэтому какие могут быть проверки», – сказал он, передает РИА «Новости».

Липгарт также добавил, что в случае, если претензии возникают у кого-то из несовершеннолетних первокурсников, им стоит писать «в соответствующие организации», и напомнил, что «возраст согласия» в России – 16 лет.

«Раздувается нечто из ничего, кому-то нужен хайп», – резюмировал Липгарт.

Ранее студенческое издание DOXA опубликовало признания нескольких студенток филфака МГУ, которые рассказали о домогательствах со стороны преподавателей вуза. При этом имена преподавателей в статье не приводятся. Позднее издание опубликовало открытое письмо против домогательств в университете, которое подписали студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники вуза.