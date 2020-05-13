Жириновский допустил причастность Украины к появлению фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Злоумышленники предприняли попытку публикации фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка», чтобы омрачить праздник 9 мая, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Есть люди, которым это доставляет радость, они моральные садисты. Физическое насилие применить не могут, но морально издеваются над пожилыми, над памятью, над теми, кто выставил туда фотографии своих родственников, погибших», – заявил Жириновский, передает ТАСС.

Глава партии предположил, что такие действия могли происходить с Украины.

«Им надо зарабатывать и какие-нибудь американские центры им за это с удовольствием заплатят, да и из некоторых стран Европы... Сегодня вот замахиваются на самое святое, потому что весь мир празднует эту победу над нацизмом, поэтому надо подпортить, потому что все прекрасно знают, что благодаря Советской армии был достигнут разгром немецких нацистов», – заявил лидер ЛДПР.

Жириновский предложил создать спецотделы в полиции, ФСБ и других структурах, которые будут курировать электронные коммуникации.

«[Виновных] можно найти, всегда следы есть. Обязательно надо найти способы или закрывать информацию, или моментально находить их и привлекать к уголовной ответственности, устраивать открытые судебные процессы, назначать огромные штрафы, уголовное наказание. Это будет останавливать таких людей», – убежден политик.

«У нас должен быть свой агитпроп, спецпропаганда. Пропаганда – самый важный рычаг, инструмент, всегда будут те, кто будет использовать информационное поле. Обязательно каждый год они будут стараться испортить акцию своими отвратительными действиями. Нам остается бороться, находить их и наказывать», – заключил Жириновский.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев потребовал «обезвредить гадов», загружавших фото нацистов на акции «Бессмертный полк». Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ № 71 Александр Мясников предложил особый способ наказания для этих злоумышленников.

Напомним, на прошлой неделе общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии.

При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах размещали фотографии нацистов. Служба безопасности акции отладила процесс, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

Позже глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской пообещал передать в Следственный комитет список IP-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки.