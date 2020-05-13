Заблокированный в Instagram аккаунт оказался не связан с Кадыровым

Компания Facebook заблокировала не аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова, а официальный аккаунт регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова, сообщил помощник главы региона и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

«Ни Facebook, ни кто-либо другой не сможет привести никакого юридического обоснования того, что данный аккаунт принадлежит главе Чеченской Республики. @za_kadyrova_95eng является официальным ресурсом регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом говорит тот факт, что аккаунт указан на официальном сайте фонда. Сотрудники фонда не раз делали запросы на верификацию аккаунта, прилагая к ним документы, подтверждающие, что аккаунт действительно принадлежит им», – передает его слова ТАСС.

Дудаев отметил, что сотрудники фонда приложили немалые силы и ресурсы, в том числе финансовые, на его раскрутку. Фонд имени Кадырова, по его словам, занимается исключительно благотворительной деятельностью, оказывая помощь десяткам миллионов людей по всему миру, сообщает «Чечня Сегодня».

«Особенно сейчас, в период карантина, масштаб их благотворительности увеличился в разы. Несмотря на все это их страницу заблокировали, противоправно распространив свои санкции на них. По какой причине? Получается, что Facebook выступает против благотворительной деятельности. Или сотрудники этого благотворительного фонда официально находятся под санкциями?» – заявил Дудаев.

Он отметил, что аккаунт вел по своей инициативе сотрудник интернет-редакции ЧГТРК «Грозный» Бекмагомед Музуров.

«Получается, что под санкциями глава Чеченской Республики или все кто его поддерживают? Этой блокировкой нарушены права не только владельца аккаунта, но и всех его подписчиков, которые смотрели, комментировали публикации, интересовались деятельностью Главы ЧР на этой странице», – сказал Дудаев.

Между тем, представитель Facebook ранее сообщил, что аккаунт главы Чечни в Instagram удалили из-за санкций против него.

До этого сообщалось, что страницу Кадырова в Instagram заблокировали 13 мая, также недоступен аккаунт главы парламента Чечни Магомеда Даудова.

Личные аккаунты Кадырова блокировались в 2017 году.