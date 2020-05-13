Пострадавшая при пожаре больница в Москве не закупала аппараты ИВЛ в 2020 году

Согласно данным портала госзакупок, в этом году пострадавшая в результате пожара больница имени Спасокукоцкого в Москве самостоятельно не закупала аппараты ИВЛ, последняя закупка была осуществлена в прошлом году.

По итогам проведенного в прошлом году тендера в 1,9 млн рублей, был заключен контракт с ООО «Си-Эйм», однако сведения о нем в реестре заключенных договоров отсутствуют. Указано только, что в конце июля прошлого года договор был переведен в статус «исполнение завершено». В доступных материалах нет указания модели аппарата, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные на официальном портале госзакупок.

Ранее две поставки аппаратов ИВЛ в больницу произошли в 2018 году. В обоих случаях тендер размещало «Агентство по закупам департамента здравоохранения города Москвы» и в обоих случаях поставщиком стало ООО «СалютМедФарма». Так, в больницу поставили один аппарат Savina 300 за 3,4 млн рублей и пять аппаратов Servo Ventilator за 13,1 млн рублей.

Напомним, 9 мая произошел пожар в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, где также есть корпус для лечения больных коронавирусом. В Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусной инфекцией. Погибли пять человек. Позже выяснилось, причиной обоих пожаров стали аппараты ИВЛ, изготовленные на одном заводе.

После инцидента Ростех начал разбираться в ситуации с ИВЛ в больницах Петербурга и Москвы, куда поставки совершались с 2012 года и не вызывали нареканий. Росздравнадзор, в свою очередь, объявил о приостановке обращения аппаратов.

Позже власти Соединенных Штатов приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты ИВЛ до выяснения причин возгорания. Однако в России Минпромторг призвал проводить проверку не только самих аппаратов, но и условий их эксплуатации.