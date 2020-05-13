Регионам разрешили пустить на антисептики 21 млн литров конфискованного алкоголя

Минфин предложил бесплатно распределить между регионами 21 млн литров конфискованной спиртосодержащей продукции, которую можно использовать для производства антисептиков, соответствующее постановление правительство направило на согласование в профильные ведомства.

«Проектом постановления предусмотрено, что дезинфицирующие средства будут предоставляться субъектам РФ на безвозмездной основе, при условии подтверждения региональными властями их целевого использования для профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией», – передает РИА «Новости» сообщение Минфина.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект, наделяющий правительство полномочием определять порядок использования изъятых из незаконного оборота, конфискованных или явившихся предметом административного нарушения этилового спирта и спиртосодержащей продукции, которая может использоваться в качестве дезинфицирующих средств.



«Общий объем конфискованного этилового спирта и спиртосодержащей продукции, которая находится на хранении и может быть использована для производства дезинфицирующих средств, составляет более 21 миллиона литров. Что свидетельствует о наличии значительных ресурсов, которые могут быть оперативно задействованы для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении Минфина.

Согласно предложениям министерства, регионы будут направлять в правительство сведения о своих потребностях в таком конфискате для производства дезинфицирующих средств, Росалкогольрегулирование будет направлять информацию в Минпромторг России о количестве, наименованиях и местах хранения соответствующей продукции. А Минпромторг совместно с Роспотребнадзором будут распределять такую продукцию по регионам с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации.

За последние сутки в России выявлено 10 тыс. 28 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2212 человек. Накануне, 12 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 899 Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 861.

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