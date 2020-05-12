В ОПРФ назвали хакерские атаки на «Бессмертный полк» целенаправленной провокаций

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Эталонный нефтяной фонд Норвегии впервые в истории распродаст активыФото: Gerhard Zwerger-Schoner/
Imagebroker/Global Look Press
Норвегия впервые в истории намерена начать распродажу активов своего суверенного пенсионного фонда, который формируется за счет сверхдоходов от нефти и газа. Этот фонд на триллион долларов, зарабатывающий в том числе на Apple, считается самым крупным в мире. Ни финансовый кризис 2008 года, ни обвал нефти в 2014 году к такому шагу норвежцев не принуждал. Однако пандемия изменила многое.  Подробности...
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США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора

Ракетный комплекс «Кинжал» вызывает реальное беспокойство СШАФото: Андрей Станавов/РИА «Новости»
Отказаться от новейших гиперзвуковых систем (например, ракетного комплекса «Кинжал») и привести Китай на поклон к США – это не единственное условие, которое Вашингтон решил поставить Москве. И все это – ради продления договора СНВ-3. На условия эти Москва может ответить лишь двумя словами – знаменитой нетленкой Сергея Лаврова. Подробности...
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Россиян поддержат при выходе из самоизоляции

Пожилым людям Владимир Путин уделил особое вниманиеФото: Максим Богодвид/РИА Новости
Владимир Путин объявил о постепенном выходе России из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней. Также глава государства анонсировал беспрецедентные меры, направленные на финансовую поддержку семьей с детьми и особенно сильно пострадавшие отрасли экономики. В чем заключается суть этих мер?  Подробности...
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Глава ДНР: Россия помогла нам в борьбе с коронавирусом

Теперь дончане защищают республику от двух напастей: ВСУ и COVID-19Фото: DAVE MUSTAINE/ЕРА/ТАСС
«ДНР обеспечена тест-системами для выявления COVID-19 в достаточном количестве. В этом нам помогла Россия, за что ей большое спасибо», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он рассказал о том, как находящийся в блокаде регион справляется с пандемией и почему Украина тормозит выполнение Минских соглашений.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Разгадывая Константина Крылова

Борис Межуев, политолог
Внутри нашего поколения, да и за его пределами, у Крылова практически нет конкурентов. Как публицист он положит на лопатки любого. С его уходом никто не сможет с тем же блеском и той же внятностью рассказать нашим детям о нас, а нам – о самих себе. Подробности...
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Во время эпидемии люди занимаются спасением истории

Константин Михайлов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Мир будет, возможно, другим, но люди будут восстанавливать любимые храмы и усадьбы, обустраивать и защищать любимые города. В этом, собственно, залог того, что пандемия пройдет, а мир уцелеет. Подробности...
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Добрая катастрофа карантина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы пошли на беспрецедентные меры ради сохранения каждой жизни – независимо от ее экономического вклада в общество. Мы приняли систему ценностей, в которой каждая жизнь драгоценна. Мы, как общество, возросли в добре. Подробности...
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          • Не известен, но хотел бы узнать

          • Не инетересуюсь

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              В ОПРФ назвали хакерские атаки на «Бессмертный полк» целенаправленной провокаций

              12 мая 2020, 20:49

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              Хакерские атаки, совершенные на акцию «Бессмертный полк онлайн», являются целенаправленной провокацией, заявила председатель комиссии Общественной палаты России по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, ответственный секретарь Поискового движения Елена Цунаева.

              «Одно дело, когда реконструкторы в своих соцсетях размещают какую-то информацию и их начинают преследовать за это, возможно, где-то натянуто. Другое дело, когда люди совершают такое целенаправленно, зная, что из себя представляют конкретные исторические персонажи. Например, Степан Бендера, Андрей Власов, другие нацистские руководители, герои нацистов и т. д. Люди целенаправленно отправляли их фото для участия в шествии «Бессмертный полк онлайн». В связи с этим мы должны принять адекватные меры, потому что граждане должны понимать, что за такие поступки следует наказание. Возможно, они считали это хулиганством, но я считаю, что за такие вещи нужно отвечать», – сказала она, комментируя ситуацию с отправкой на сайт фотографий нацистов. Ее слова приводятся на сайте ОПРФ.

              Цунаева отметила, что все это создало громадные трудности – пришлось делать повторную модерацию.

              «Не все волонтеры являются специалистами-историками и не знают всех персонажей в лицо. Мы быстро, насколько смогли, сформировали команду людей, которые разбираются в военной истории. Все эти действия создали дополнительные сложности. Это кощунство и оскорбление для всех, кто принимает участие в акции «Бессмертный полк» и их семей. Виновники должны быть обязательно наказаны. Это не просто хакерские атаки, которые тоже имели место быть, а целенаправленная провокация. Это не случайности и раздутые обвинения. Некоторые даже специально прибегли к фотошопу, чтобы замаскировать нацистского персонажа под другого человека и потом скрыто торжествовать. Например, переодели Бандеру и других идеологов нацизма Восточной Европы», – заявила она.

              Платформа акции также, по словам Елены Цунаевой, выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера, сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга, а для пользователей сайт оказался какое-то время недоступен.

              Первый заместитель Секретаря ОП РФ Герой России Вячеслав Бочаров уверен, что расслоение общества по всем направлениям, хромающая государственная система воспитания и хакерские атаки – звенья одной цепи.

              «Той цепи, которую мы называем фальсификацией истории. Мы все помним, когда Бессмертный полк прошел первый раз, сколько было вылито грязи со стороны как Запада, так и, самое обидное, со стороны наших соотечественников, живущих в нашей стране, у которых воевали деды и прадеды», – сказал он.

              Бочаров отметил, что хакеры – это молодые люди, а не пожилые, «и они плюют на то, чем жили их предки».

              «Это следствие отсутствия духовных скреп, как говорил наш президент Владимир Путин. У этих людей нет убеждений, у них лишь одна ценность, которая называется «деньги». Такие могут и мать родную продать. Такова характеристика этих хакеров, которым безразлична судьба прошлых поколений, а значит, и безразлична судьба будущего. Их интересует только настоящее, которое выражается в денежном эквиваленте», – сказал Вячеслав Бочаров.

              По его словам, это и проблема государственной политики в области воспитания, образования: «Когда на изучение Великой Отечественной войны в школьной программе отводится четыре часа, о чем можно говорить?»

              «Акция «Бессмертный полк» зародилась в моем родном регионе, Томской области. То, что организаторы нашли возможность проводить ее онлайн, является прекрасной возможностью в нынешних изоляционных условиях вспомнить и еще раз почтить память героев своей семьи в такой уникальный современной форме», – отметил зампред комиссии ОПРФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, руководитель центрального штаба МООО «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев.

              Он указал, что акция не является политической, она «народная, она придумана людьми и для людей».

              «Но находятся, мягко скажем, некоторые аморальные личности, которые пытаются все осквернить. В первую очередь они оскверняют подвиг людей. Те, кто воевал, кто трудился и погиб за эту Великую Победу, не заслуживают этого, а те, кто такое сотворил и выложил рамки с фотографиями военных вермахта, не достойны их победы. Ведь не будь той победы, никто не знает, что бы сейчас было бы, как бы мы жили сейчас при фашизме и жили бы ли вообще... И ставить в один полк героев и фашистов – это подло и неприемлемо со стороны любого здравомыслящего человека», – заявил общественник.

              Ситуацию прокомментировал директор Музея Победы, член Общественной палаты Российской Федерации нового состава Александр Школьник.

              «Конечно, мы понимаем, что это уродливая гримаса информационной войны, которая ведется сегодня против России как победителя в Великой Отечественной войне. Аргументов нет, поэтому против исторической правды в ход идут анонимные хакерские атаки. Но чисто по-человечески, это, конечно, отвратительно, те, кто организовывает такие вещи, – за рамками добра и зла», – сказал он.

              Член Общественной палаты нового состава, глава Музея современной истории России Ирина Великанова выразила мнение, что хакерская атака на сайт является частью информационной кампании по нивелированию роли Советского Союза в победе над нацистской Германией.

              «Зафиксированные оргкомитетом шествия попытки обрушить серверы укладываются в общую логику событий, когда принижение или замалчивание роли советского народа в победе над нацистами становится практически частью государственной политики отдельных стран. Если накануне 9 Мая на странице Белого дома в Twitter появляется запись о том, что победу над нацистами одержали Америка и Великобритания, стоит ли удивляться попыткам помешать россиянам отпраздновать свой главный праздник, подвергнув хакерским атакам платформу «Бессмертного полка онлайн» – акции, которая уже стала для нас центральным событием Дня Победы», – отметила она.

              По ее словам, «войны памяти» становятся обычным явлением нашей действительности.

              «И чем больше времени проходит со дня окончания войны, тем с более жесткими и циничными действиями, направленными на переписывание истории Второй мировой войны, мы будем сталкиваться. Эти попытки предпринимают те люди, которые, например, не хотят отвечать на вопрос, почему их национальная промышленность практически до последнего поддерживала нацистскую экономику, которым тот факт, что советский солдат освободил Европу от нацизма, встает костью в горле», – сказала она.

              Великанова выразила мнение, что тем, кто завоевал для всего мира Победу, «в голову не могло прийти, что их потомкам придется биться за правду о Великой Отечественной войне», и что кто-то будет «шутить», используя фотографии солдат вермахта при организации памятных акций, посвященных Победе, а администрация Белого дома всерьез сможет написать, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.

              «То, что память о нашей Победе на Западе никому не нужна, не новость. Гораздо хуже, если выяснится, что в этих атаках принимали участие российские граждане. Целью информационной войны является не наше поколение, которое чувство уважения к подвигу своих отцов, дедов, бабушек и дедушек впитало с материнским молоком, а совсем еще юные россияне, у которых еще только формируется система координат, представления о прошлом и настоящем нашей Родины. Поэтому необходимо напомнить тем, кто допускает для себя возможность “шутить” на эту тему, о миллионах замученных, сожженных, заморенных голодом детях, женщинах и стариках, о тех 27 миллионах, которые потерял Советский Союз на фронте и в тылу, завоевывая нашу Победу. Важно не допустить терпимости к подобным фальсификациям у нас в стране. В обществе должна быть создана атмосфера жесткой нетерпимости к подобным фактам со стороны граждан и однозначное моральное осуждение», – заявила Великанова.

              Зампред «Патриотов России» Надежда Корнеева, комментируя кибератаку на «Бессмертный полк онлайн», ранее заявила, что это была спланированная акция, в которой участвовал не один человек. По ее словам, это преступление против нашей страны, и виновных должно ожидать самое жесткое наказание.

              Общероссийская акция «Бессмертный полк» 9 мая впервые в истории полностью прошла в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» шла на сайте Бессмертного полка России и Международного Бессмертного полка, а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатре Okko.

              При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак. Как сообщила сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, в результате для пользователей сайт оказался какое-то время недоступен. «646 уникальных ip-адресов использовали для атак, где-то 64% – это европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Финляндия, Украина, 27% – территория Северной Америки и 3% – Азии. Были атаки и с территории РФ», – добавила она. Цунаева уточнила, что служба безопасности смогла отладить процесс, в результате хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции.

              Глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской пообещал передать в Следственный комитет список ip-адресов, с которых фиксировались атаки.

              «Я поддерживаю ходатайство в адрес Следственного комитета. Надо найти этих негодяев. При этом, не стоит забывать, что испортить акцию им все равно не удалось. Это была, так сказать, просто капля дегтя. Праздник нашего российского патриотизма все равно состоялся», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков.


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