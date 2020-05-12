«Патриоты России»: Кибератака на «Бессмертный полк онлайн» - преступление против нашей страны

Это была спланированная акция, в которой участвовал не один человек. Это преступление против нашей страны, а поэтому виновных должно ожидать самое жесткое наказание. Об этом заявила зампред «Патриотов России» Надежда Корнеева, комментируя кибератаку на «Бессмертный полк онлайн».

«Моему папе 96 лет, он участник войны. Мой дед погиб под Харьковым, дядя – под Москвой. Нет в России семьи, которую не затронула бы война. Поэтому трудно понять, чем руководствуются люди, которые в святой для нас день пытаются остановить «Бессмертный полк», – считает заместитель председателя партии «Патриоты России» Надежда Корнеева.



«В День Победы на «Бессмертный полк» выходят люди без особых политических лозунгов. Они просто хотят отдать дань памяти своим родственникам, близким людям. Эта акция в последние годы нас всех объединила. Видимо, у некоторых скулы сводит от того, что Россия помнит, уважает память павших», - полагает Корнеева.

«Я считаю это верхом безнравственности действия людей, пытавшихся помешать проведению онлайн-шествия. Причем, помешать таким мерзким способам - запускать изображения свастики, фотографии офицеров и солдат вермахта. Это не просто безнравственно, это какие-то вражеские вылазки, – возмущается она. – Это очень серьезно. Обидеть ветеранов, оскорбить память погибших, обидеть всех нас – это подло».

Корнеева считает справедливым решение обратиться по этому поводу в Следственный комитет. «Не знаю, насколько быстро СК сможет рассмотреть это обращение, но это не шутки. Это преступление, причем преступление против нашей страны. И таких людей должно ожидать самое жесткое наказание. Это не дети играли. Это была спланированная акция, в которой участвовал не один человек. Судя по первичным данным, ip-адреса хакеров размещены где-то на иностранных серверах. Следственному комитету надо этим серьезно заняться».

Как известно, общероссийская акция «Бессмертный полк» 9 мая впервые в истории полностью прошла в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» шла на сайте Бессмертного полка России и Международного Бессмертного полка, а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатре Okko.

При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак. Как сообщила сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, в результате для пользователей сайт оказался какое-то время недоступен. «646 уникальных ip-адресов использовали для атак, где-то 64% – это европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Финляндия, Украина, 27% – территория Северной Америки и 3% – Азии. Были атаки и с территории РФ», – добавила она. Цунаева уточнила, что служба безопасности смогла отладить процесс, в результате хакерские атаки не помешали онлайн-трансляции.

Глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской пообещал передать в Следственный комитет список ip-адресов, с которых фиксировались атаки.

«Я поддерживаю ходатайство в адрес Следственного комитета. Надо найти этих негодяев. При этом, не стоит забывать, что испортить акцию им все равно не удалось. Это была, так сказать, просто капля дегтя. Праздник нашего российского патриотизма все равно состоялся», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков.