К конкурсу «Большая перемена» присоединились более 250 тыс. российских школьников

Более 250 тыс. старшеклассников подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Заявки продолжают поступать из всех регионов России, а регистрационная кампания продлится до 23 июня.

Конкурс стартовал 28 марта. Участие в нем могут принять школьники 8-10 классов. Дистанционный этап проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. После тестирования конкурсантов ждут мотивационное задание и работа с кейсами, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре. Присоединиться к конкурсу и начать тестирование школьники смогут до 23 июня, все задания будут доступны.

Координатор конкурса Наталия Мандрова сообщила, что заявки на участие в «Большой перемене» подают школьники из всех регионов страны.

«Больше всего заявок поступило из Москвы, Московской и Нижегородской областей, Республики Дагестан, Липецкой и Ленинградской областей, Республики Татарстан, Ставропольского, Краснодарского края, а также Республики Крым», – отметила Наталия Мандрова.

Она также рассказала, что в сообществе конкурса социальной сети ВКонтакте каждую неделю участники получают образовательный контент по широкому кругу направлений.

«Сегодня в сообществе конкурса более 255 тыс. участников. Это огромное комьюнити активных ребят, которые интересуются самыми разными темами – наукой и технологиями, историей, искусством и творчеством, архитектурой и дизайном, и, что чрезвычайно важно, волонтерством. Конкурс стартовал всего 1,5 месяца назад, впереди школьников ожидают новые этапы и новые интересные мероприятия», – добавила Наталия Мандрова.

Участники сообщества «Большой перемены», отвечая на вопрос «с какой целью ты участвуешь в конкурсе?», отмечают, что для них определяющей мотивацией является саморазвитие. Так, Асия Магомедова из села Гамиях Республики Дагестан рассказала, что для нее участие в конкурсе – это «огромный рывок в будущее».

«Это большая возможность для меня. Моя цель - саморазвитие. Я родилась и до 8 лет росла в горах – возможностей для реализации там очень мало. Но я хочу, что бы мною гордились родители, хочу сама добиться чего-то в жизни, изменять мир вокруг и мнения людей, достичь невозможного и свернуть горы. Я хочу доказать всему миру, что можно добиться успеха, даже если ты родилась не в роскоши. В конкурсе хороший образовательный трек, я узнала много нового про свою личность», – добавила школьница.

Мария Шуба из города Рубцовска Алтайского края считает, что конкурс дает возможности получить новые знания и опыт.

«Я участвую потому, что хочу показать свои способности и узнать о себе что-то новое», – сказала она.

А Ярослав Кубарев из Новосибирска сообщил, что для него участие в «Большой перемене» – это возможность расширить круг общения.

«Я надеюсь найти здесь единомышленников для решения проблем, которые встречаются в повседневной жизни», – добавил старшеклассник.

Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Наставниками конкурсантов выступают профессионалы в сфере науки и технологий, бизнеса, искусства и медиа. Участники смогут получить рекомендации от эксперта того тематического направления, которое они выберут. А в качестве наставников для выполнения задач на определенном этапе конкурса учащиеся смогут привлечь своих педагогов.

Конкурс «Большая перемена» — это возможности для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня.