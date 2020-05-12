Загоревшийся в больнице Петербурга аппарат ИВЛ был получен 1 мая

Аппараты ИВЛ реанимации петербургской больницы Святого Георгия, где произошел пожар, были получены 1 мая, претензий к ним не было, сообщил завотделением общей реанимации больницы Владимир Сулима.

«До вчерашнего дня претензий к ним не было, расследование проводится… Они получены нами 1 мая», – сказал Сулима, отметив, что в палате был аппарат ИВЛ «Авента-М».

Он добавил, что в настоящее время эти аппараты не используются в работе. «Используется то оборудование, которое имеется в нашем арсенале… До итогов расследования мы не будем эти аппараты эксплуатировать», – отметил он, передает РИА «Новости».

Согласно сайту УПЗ, аппарат ИВЛ «Авента-М» является продукцией этого завода.

Ранее сообщалось, что аппараты искусственной вентиляции легких, ставшие причиной пожаров в 50-й московской больнице им. Спасокукоцкого 9 мая и петербургской больнице Святого Георгия 12 мая, были изготовлены на одном заводе, сообщили источники в правоохранительных органах.

Утром во вторник в больнице Святого Георгия в Петербурге, где лечат больных коронавирусной инфекцией, произошел пожар. Погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся аппарат искусственной вентиляции легких.

Также пожар произошел вечером 9 мая в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, один из корпусов которой переквалифицировали для лечения больных коронавирусом. Один человек погиб.